Dr. George (MDB) é eleito prefeito de Barro com 56,92% dos votos

Dr. George (MDB) foi eleito neste domingo, 5, o novo prefeito de Barro, na Região do Cariri, em eleição suplementar conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Ele obteve 6.886 votos, representando 56,92% do total de votos válidos do município.

A única candidata adversária foi Vanda (PSD), que obteve 5.211 votos (43,08%). A eleição ocorreu após o TRE-CE cassar, em agosto deste ano, os diplomas do prefeito e do vice-prefeito, José Marquinélio Tavares (PSD) e José Vanderval Feitosa (PSD).

Os dois foram acusados de abuso de poder econômico e fraude e contratações. As condenações foram mantidas por unanimidade pela Corte, que determinou ainda a inelegibilidade de ambos por oito anos a partir das eleições de 2020.



