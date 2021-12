Em dia de eleição, PRF flagra crime eleitoral no município de Barro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), flagrou, neste domingo, 5, um crime eleitoral na cidade de Barro, na região do Cariri, no dia da eleição suplementar municipal.

Equipes da PRF, que apoiavam o TRE na segurança do pleito, abordaram um veículo que transportava eleitores para votação sem a credencial exigida pela Justiça Eleitoral. O condutor do carro VW/GOL, ao avistar a viatura, adentrou a área urbana do município, e a PRF seguiu o veículo, efetuando abordagem numa avenida da cidade.

A fiscalização entrevistou os passageiros do carro, onde foi encontrado também material de campanha, como bandeiras partidárias. Após ser constatado o crime eleitoral, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Aurora. O nome do candidato cujo material foi apreendido não foi divulgado.

De acordo com a Lei nº 6.091/1974, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte a eleitores residentes nas zonas rurais, é a Justiça Eleitoral a responsável por fornecer esse translado em dia de eleições.

Eleição suplementar em Barro

A cidade de Barro foi às urnas ontem para eleger um novo gestor, após o TRE-CE cassar, em agosto deste ano, os diplomas do prefeito e do vice-prefeito, José Marquinélio Tavares (PSD) e José Vanderval Feitosa (PSD).

O candidato do MDB, Dr. George, foi eleito com 6.886 votos, representando 56,92% do total de votos válidos do município. Ele foi apoiado pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB). A única candidata adversária foi Vanda (PSD), que obteve 5.211 votos (43,08%).

