Projeto de Heitor Férrer determina uso de crachás para comprovar vacinação completa contra a Covid-19

O Projeto de Lei 634/2021, sugerido pelo deputado estadual Heitor Férrer (SD), determina a obrigatoriedade do uso de crachás com a indicação do esquema vacinal completo contra a Covid-19 pelos funcionários, servidores e demais prestadores de serviços do Estado. A decisão vale para profissionais em estabelecimentos públicos ou privados localizados no Ceará.

As empresas devem fornecer os crachás gratuitamente a todos os seus funcionários, servidores e colaboradores. Além de indicar quantas doses de vacina contra a Covid-19 o trabalhador recebeu, o identificador deve exibir foto, nome e função exercida.

Sobre o assunto CPI do Motim é prorrogada e deve se prolongar pelo menos até junho de 2022

Secretário Mauro Albuquerque recebe título de cidadão cearense

Assembleia Legislativa do Ceará aprova novo pacote de projetos do governo Camilo

Heitor Férrer sugere PEC para impedir que deputados assumam cargos no Executivo ou Judiciário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A justificativa apresentada por Heitor Férrer ressalta que o projeto tem como principal intuito incentivar a população cearense a se vacinar. “Com a obrigatoriedade do uso de crachás, por parte dos funcionários e prestadores de serviços de estabelecimentos, fica mais fácil identificar aqueles profissionais que, realmente, estão em dia com o esquema de vacinação”, pontua o deputado.

Tags