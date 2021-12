Caderno apreendido ajuda a investigar 200 nomes ligados a facção no Ceará

Material reunindo anotações do crime foi apreendido pela Delegacia de Roubos e Furtos com chefe do Comando Vermelho. Criminoso migrou de ataques a carro-forte para atuar na extorsão de empresários no Interior do Ceará

Um caderno apreendido pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará, com aproximadamente 200 nomes de pessoas que integravam o tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) foi apreendido e deve dar início a uma nova investigação envolvendo a organização criminosa. Além de nomes e telefones, o material também fornece valores do comércio ilegal de entorpecentes de pelo menos R$ 200 mil.



As anotações, que estão anexadas ao inquérito, foram encontradas com Luís Antônio da Costa Sampaio, de 32 anos, conhecido como Luan Carioca ou XT, preso na última quarta-feira, 1º, em Fortaleza. Ele é considerado um dos chefes do CV e controlava o tráfico de drogas nas cidades cearenses de Santa Quitéria, Ipu, Hidrolândia, Independência, Catunda e Sobral. Possuía quatro mandados de prisão em aberto por roubo a banco, explosão a carro-forte, homicídios e tráfico de drogas.

Segundo informações do titular da DRF, Rommel Kerth, os nomes devem ser repassados à Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD). XT quebrou o celular no momento da prisão, mas as anotações devem auxiliar os trabalhos policiais. Recentemente, anotações apreendidas com Valeska Pereira Monteiro, conhecida como Majestade, resultaram na operação Anullare, que pediu pela prisão de aproximadamente 800 pessoas, todas consideradas gerentes do CV. Agora, com a prisão de XT, a Polícia Civil deve desarticular mais um braço da organização criminosa no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A captura de XT foi considerada pela Delegacia uma das mais importantes prisões de 2021. Luan Carioca ou XT, como era conhecido, nasceu em Nova Russas, mas morava desde os 15 anos no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, onde começou no crime. Ele foi ameaçado de morte e baleado, então voltou para o Ceará. Nesse retorno, trouxe consigo as articulações do Comando Vermelho.

Ele integrou uma quadrilha especializada em explosões a carros-fortes e ataques a instituições bancárias. O grupo era chefiado por Mariano Sampaio, o Marianinho. Entre os anos de 2017 a 2019, esse grupo cometeu várias ações no Ceará. No dia 10 de julho de 2019, Marianinho foi morto na Bahia após confronto com a Polícia.

LEIA MAIS:

Chefe de facção responsável por extorsões a empresários e ataques a carro-forte é preso em Fortaleza

Quatro ataques a bancos foram registrados em 2021 no Ceará; redução ocorre desde 2017

Com a morte de Marianinho, XT, que era seu primo e braço-direito, permaneceu na chefia da organização. No entanto, outros integrantes do grupo foram presos e eles migraram dos ataques a bancos e carros-fortes para o tráfico de drogas. O que financiava os ataques era a venda ilegal de entorpecentes, então eles continuaram com o fornecimento de droga e acrescentaram ao leque de atividades ilegais os homicídios e a extorsão a comerciantes. O grupo exigia dos empresários uma mesada para que os estabelecimentos continuassem funcionando sem a interferência da facção.

Um áudio divulgado na Internet mostra um comerciante da cidade de Independência denunciando as extorsões chefiadas por XT e alegando que os empresários da região se reuniram para combater os criminosos. Para o delegado Rommel Kerth, esse áudio só confirmou o que a Polícia Civil já investigava há seis meses. XT havia se mudado para Fortaleza e controlava, de longe, a contabilidade do tráfico e os passos da facção.

Ele foi preso em um condomínio na Grande Messejana, de onde tentou fugir, mas acabou capturado. Além dos mandados de prisão, contra ele foi atribuído um flagrante por tráfico de drogas após os policiais encontrarem cocaína em seu apartamento. O delegado Rommel Kerth frisou que o chefe de facção vivia aparentando ser um "cidadão" no apartamento de classe média, onde morava com a mulher e o filho.

Ele era investigado pela Polícia Federal por um roubo a carro-forte em 2018, nas divisas entre Ceará e Rio Grande do Norte. Além disso, diversos inquéritos citavam Luan Carioca como explosivista e motorista nas fugas das ações criminosas. Agora, ele está no sistema penitenciário cearense. Conforme o delegado da DRF, moradores de Santa Quitéria, Hidrolândia e demais cidades afetadas pelas ações do criminoso comemoram a sua prisão.



Tags