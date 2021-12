As crianças de seis meses até 11 anos de idade não precisam do comprovante de vacinação. A partir de 12 anos é exigido o passaporte da vacina com as duas doses

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) retornou com a decisão da entrada de crianças nos presídios cearenses. As visitas haviam sido suspensas durante a Pandemia, em março de 2020, mas com a flexibilização do decreto do Governo do Estado, a possibilidade dos internos de ter o contato com os filhos foi dada novamente. Essas visitas começaram no último fim de semana. A informação foi dada pelo Secretario da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, em entrevista ao O POVO, nesta terça-feira, 30.



Visitas de crianças nos presídios do CE recomeçam após um ano e oito meses de proibição

Mulheres parentes de presos fazem manifestação em frente à sede da SAP

As crianças de seis meses até 11 anos de idade não precisam de comprovante de vacinação, mas a partir dos 12 anos é exigido o passaporte da vacina com as duas doses em todas as unidades prisionais. As informações são da SAP. Em todas as flexibilizações do decreto do Governo do Estado em relação ao covid-19, as visitas permitidas eram apenas a dos adultos.

Antes da pandemia, as visitas das crianças também foram suspensas, no ano de 2018, mas em razão de um crime de estupro contra uma menina de 11 anos de idade, dentro do sistema penitenciário. A garota era filha de um dos detentos e foi vítima de outro interno. A SAP ressaltou que, atualmente, grávidas e crianças não ficam no mesmo espaço dos outros visitantes. Na área das crianças há pula-pula e é um ambiente separado.

Uma outra mudança nas unidades prisionais que começou neste fim de semana foi o aumento do tempo de visita. O que eram 30 minutos, agora deve permanecer em 1 hora. Houve manifestação das esposas dos detentos para essa extensão do horário e, com as mudanças sanitárias, foi possível que a SAP autorizasse os familiares a permanecerem por mais tempo nas unidades.

Colaborou a repórter Alexia Vieira

