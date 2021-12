Assembleia Legislativa vota PEC que prorroga empregos temporários no Metrofor

A Assembleia Legislativa realiza, nesta quinta-feira, 2 de dezembro, duas sessões extraordinárias especiais para votação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Poder Executivo que visa manter os trabalhadores temporários do Metrofor. O contrato dos empregados deve ser prorrogado, excepcionalmente, por pelo menos 12 meses, até a conclusão do concurso público para a nomeação de novos agentes.

O principal argumento utilizado para defender a mudança foi a inviabilização do concurso público para contratar novos trabalhadores para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) devido à pandemia de Covid-19. Em 23 de novembro, o governador Camilo Santana (PT) anunciou, em live nas redes sociais, que o concurso público do Metrofor está previsto para ser realizado no ano de 2022,

com 150 vagas.

Será analisada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 10/2021, do Executivo, que autoriza o Metrofor a prorrogar os contratos dos servidores temporários conforme previsão do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

