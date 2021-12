CPI do motim vai solicitar cópias de cheques debitados nas contas de entidades militares

A CPI do Motim, Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as paralisações de policiais militares ocorridas no Ceará, aprovou, nesta terça-feira, 30, a solicitação de cópias de cheques debitados nas contas de entidades militares.

O requerimento do deputado Elmano de Freitas (PT) solicita que as instituições financeiras forneçam cópias de espelhos ou microfilmagens dos cheques que foram debitados nas contas das entidades de policiais e bombeiros militares nos últimos cinco anos.

Durante a reunião, os parlamentares analisaram sete ofícios enviados por entidades militares à Comissão. Os documentos, de autoria da Associação dos Profissionais da Segurança, da Associação das Praças do Estado do Ceará, da Associação de Praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, solicitam que o prazo de entrega de informações pedidas pelo colegiado seja estendido para entrega de informações requeridas pelo colegiado. Os ofícios também fornecem material já solicitado pelos deputados.



Elmano é relator da comissão, composta ainda pelo deputado Salmito (PDT), como presidente, Queiroz Filho (PDT), vice-presidente, Soldado Noelio (PROS), Davi de Raimundão (MDB), Romeu Aldigueri (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Nizo Costa (PSB) e Marcos Sobreira (PDT).

