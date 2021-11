Audiência na Assembleia reúne Prefeitura, permissionários, ambulantes e pescadores da Beira Mar

Diante do avanço do projeto de requalificação da avenida, uma audiência pública foi marcada para debater impactos das intervenções nas atividades dos profissionais que atuam no local

Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) realizam uma audiência pública conjunta para discutir a situação dos trabalhadores permissionários estacionários, ambulantes e pescadores que atuam na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento acontece nesta segunda-feira, 29, na sede da AL. O objetivo do encontro é debater as permissões e concessões relacionadas àquele território, auxiliando na retornada das atividades econômicas dos profissionais envolvidos.

Os comerciantes denunciam o risco de descontinuidade de suas atividades no local, sobretudo no Mercado dos Peixes, polo de serviços econômicos do Ceará. A audiência pública conjunta foi requerida pelo deputado estadual Guilherme Sampaio e pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol).

"Nós estamos sofrendo com a gestão da atual empresa [Parkfor Estacionamento Soluções e Serviços Eireli] ditando regras, sem oficializar nada. Ninguém sabe quem são eles, porque eles não se identificam como a prestadora que ganhou a solicitação. A desorganização é total, e ainda há o aval da Secretaria Regional. Não há diálogos oficiais entre a empresa e os permissionários. Há três sememas não tenho retorno da empresa", diz Rogerbert Lima Alves, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes.

Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) em audiência pública conjunta para discutir a situação dos trabalhadores permissionários estacionários, ambulantes e pescadores que atuam na avenida Beira Mar, em Fortaleza. (Foto: FABIO LIMA/ O POVO)



Os grupos informaram viver em um momento de incerteza sobre a continuidade de suas atividades na região, diante do avanço das obras de requalificação da via. O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) informou que desde que começou a execução do projeto de requalificação e ordenamento da Beira Mar, houve uma solicitação dos permissionários estacionários, ambulantes e pescadores locais por escuta em relação à Prefeitura Municipal de Fortaleza (PFM), de forma que a gestão consiga harmonizar a atuação desses trabalhadores com as medidas propostas para a via.

O secretário da regional ll, Rennys Aguiar, disse que a Prefeitura propõe uma gestão comunitária. "São 1.400 iniciativas na joia da coroa do turismo cearense, que é a Beira Mar. É natural que esse processo de discussão aconteça, e que a gente possa encontrar o melhor modelo [de administração]. É sempre um prazer vir a casa do povo para realizar essas discussões".

"Hoje a gente vai tratar da questão dos permissionários do Mercado dos Peixes, que foram obrigados a se adequarem a um contrato celebrado pela Prefeitura, por determinada empresa. Vamos também tratar da questão dos pescadores, que continuam ocupando uma parte da orla. Além dos permissionários estacionários [...] e outras demandas que garantam segurança sanitária e um ordenamento da avenida Beira Mar", informou o deputado. Guilherme destacou ainda que é preciso reunir os órgãos de administração municipal, estadual e da União, pois o local envolve áreas de Marinha.

