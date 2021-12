Por 18 votos a 9, CCJ do Senado aprova indicação de André Mendonça para o STF

Por 18 votos a 9, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 1º, a indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O nome de Mendonça será agora submetido ao plenário da Casa.

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que o classificou como “terrivelmente evangélico”, Mendonça adotou na sabatina um discurso alinhado à classe política, na tentativa de romper resistências à sua escolha. Disse que não vai reforçar a ala punitivista da Corte, fez acenos aos parlamentares antilavajatistas, flertou com pautas progressistas, como casamento gay, e descartou agir para atender aos evangélicos. Mendonça chegou a garantir que irá defender o direito constitucional do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. "Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo", pontuou.

Sobre o assunto Indicado ao STF, Mendonça é sabatinado no Senado

Em sabatina CCJ, Mendonça defende medidas 'urgentes' para solucionar precatórios

André Mendonça faz aceno a ala antilavajatista no Senado

Em sabatina, Mendonça diz que defenderá direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo

Evangélicos buscaram Lula para garantir votos do PT em favor de Mendonça, diz colunista

Mendonça diz que casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito

Sabatina de Mendonça no Senado vira aposta de risco para o Planalto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pastor licenciado da Igreja Presbiteriana, Mendonça disse que, caso tenha o nome aprovado como ministro do Supremo, terá uma atuação pautada pela Constituição. Ele também afirmou que ataques direcionados à população LGBTQIA+ são "inconcebíveis" e configuram crime de racismo, mas lembrou que deve ser feita "ressalva" em "relação à liberdade religiosa".

Durante os quase cinco meses de entraves no agendamento da sabatina de Mendonça, líderes evangélicos pressionaram o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) para pautar a tramitação na CCJ do Senado.

Na última parte da sabatina, vários senadores anteciparam publicamente o voto, entre eles Simone Tebet (MDB-MS), Jorginho de Mello (PL-SC), Orioristo Guimarães (Podemos-SP) Eduardo Gião (Podemos-CE). Eles destacaram a humildade e reputação ilibada do candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF).

Drogas

Questionado sobre uma eventual descriminalização do uso de drogas no Brasil – sem especificar quais seriam -, Mendonça disse ter convicção de que as drogas fazem mal às pessoas e que devem haver políticas públicas para seu combate.

Direito à vida e eutanásia

Embora tenha dito que o direito a vida deve ser preservador, Mendonça ponderou que casos de pessoas com idade avançada e que estejam sofrendo com tratamentos devem ser analisados. Porém, declarou ser temerária a adoção da eutanásia como política pública.

Papel do Poder Judiciário

O candidato à vaga no STF ouviu, reiteradamente, manifestações dos senadores a respeito da preocupação com o chamado “ativismo judiciário”, a extrapolação do poder por parte de juízes e do Supremo. Novamente, Mendonça defendeu o respeito ao papel primordial dos poderes: “Cabe ao legislativo legislar”, disse ele, mas esclareceu que isso não significa que o judiário possa se omitir diante de eventuais questões do legislativo. Para ele, o papel do poder judiciário deve ser um papel mais reservado.

Plenário

Após ser questionado e ter passado pela votação pela CCJ do Senado, Mendonça terá o nome submetido ao crivo dos 81 senadores no plenário da Casa. Para ter o nome aprovado nesta etapa, o jurista precisará do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores.

Tags