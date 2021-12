Em sabatina, Mendonça diz que defenderá direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo

O ex-ministro da Justiça e ex-advogado geral da União, André Mendonça, disse nesta quarta-feira, 1º, que defenderá o direito constitucional do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Mendonça está sendo sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em processo de indicação à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo", pontuou Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em julho deste ano para ocupar uma cadeira no STF. Cabe ao Senado sabatiná-lo e votar a indicação.

Pastor licenciado da Igreja Presbiteriana, Mendonça disse que, caso tenha o nome aprovado como ministro do Supremo, terá uma atuação pautada pela Constituição. Ao ser indicado por Bolsonaro, o presidente disse que o momento tratava-se do cumprimento da promessa de indicar um ministro “terrivelmente evangélico” para a Suprema Corte.



