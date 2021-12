Evangélicos buscaram Lula para garantir votos do PT em favor de Mendonça, diz colunista

Dedicados a conseguir que André Mendonça ocupe uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), lideranças evangélicas buscaram o ex-presidente Lula (PT) para garantir votos para o ex-advogado-geral da União.

Segundo informações da colunista do O Globo, Malu Gaspar, as deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Rejane Dias (PT-PI), esposa de Wellington Dias, governador do Piauí, foram em busca do petista para pedir que ele intercedesse por Mendonça entre os senadores do partido.

Além das parlamentares, pastores e bispos com interlocução com o PT falaram ao presidenciável em favor do nome "terrivelmente evangélico" prometido por Bolsonaro para o STF.

A bancada petista é composta por seis senadores, que tendem a votar contra o indicado de Bolsonaro (PL) ao STF não só pela proximidade com o atual presidente da República, mas também por defender a Lava Jato.

Lula respondeu que não iria se envolver, pois se trata de uma “briga deles lá” do governo. A posição teria sido comemorada pelos evangélicos, pelo fato do petista ter sinalizado que não vai agir contra a escolha de Mendonça para a Corte.

Mendonça está sendo ouvido nesta quarta-feira, 1º, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deve ter seu nome submetido ao plenário em seguida.



