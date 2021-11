Visando tentar sua reeleição em 2022 e após dois anos sem partido desde sua saída do PSL, o presidente Jair Bolsonaro oficializa nesta terça-feira, 30 de novembro (30/11), sua filiação ao Partido Liberal (PL). O evento acontece às 10 horas, no auditório do Complexo Brasil 21, em Brasília, espaço para público entre 250 e 300 pessoas.

O martelo foi batido pelo presidente no dia 8 de novembro. Marcado anteriormente para o dia 22, o evento de entrada de Bolsonaro ao PL chegou a ser adiado após insatisfações do presidente com uma aliança eleitoral em São Paulo. Na região, a sigla planejava caminhar ao lado do hoje vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato de João Doria para a sucessão no Palácio dos Bandeirantes.

Filiação de Bolsonaro ao PL: últimas notícias de hoje, 29 de novembro



11h56min - Filiação de Bolsonaro ao PL acontece nesta terça com temática religiosa

13h33min - Aprovação do governo Bolsonaro cai para 19%, menor índice desde o início da gestão

14h51min - Após ser deixado de fora dos projetos eleitorais de Bolsonaro, Mourão se aproxima de Moro

