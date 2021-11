Após ser deixado de fora dos projetos eleitorais de Bolsonaro, Mourão se aproxima de Moro

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixar Hamilton Mourão (PRTB) fora de seus projetos de reeleição para 2022, e estimular o general a seguir seu próprio caminho eleitoral, o vice-presidente vem se aproximando, recentemente, do pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos). A aproximação está sendo feita por meio de amigos em comum de ambos os políticos, que têm trocado mensagens entre si há cerca de um mês.

De acordo com informações do jornal O Globo, nas últimas semanas, Bolsonaro teria avisado a seu vice para que ele tivesse “um paraquedas reserva”, após a ida do presidente ao PL. A filiação do mandatário deve acontecer nesta terça-feira, 30, após já ter sido desmarcada anteriormente por conflitos entre ambos os lados.

Antes mesmo do recado explícito do chefe do Executivo, Mourão já estaria conversando com outras siglas e recebendo convites para filiação. Além do próprio Podemos, de Moro, e do PL, o vice-presidente foi convidado para entrar no PP e PSD.

Mourão ainda não definiu qual caminho deve seguir em 2022, mas avalia se candidatar ao Senado pelo Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul, e não descarta disputar o governo fluminense. Mesmo que esteja conversando com outros partidos, Mourão ainda espera apoio de Bolsonaro para se colocar politicamente, o que só deverá fazer em março do ano que vem, segundo a reportagem.

Ponte Moro-Mourão

Ainda assim, Mouro e Mourão estão conversando após ponte feita pelas amizades em comum. Há cerca de um mês, um amigo de ambos avisou ao vice-presidente que Moro iria procurá-lo, o que de fato aconteceu. Desde então, Mourão e o ex-ministro da Justiça vêm trocando mensagens.

Conforme a reportagem, quando Mourão criticou publicamente o orçamento secreto, Moro enviou um curto texto parabenizando o posicionamento do vice-presidente. Após seu discurso durante a filiação ao Podemos, o ex-ministro chegou, inclusive, a perguntar ao general o que este havia achado de sua fala na cerimônia, e foi elogiado por Mourão. Os dois também já trocaram mensagens a respeito da PEC dos Precatórios, alvo de críticas de ambos.

A aproximação de Mouro ao vice-presidente acontece em meio aos esforços do pré-candidato de angariar apoio de membros das Forças Armadas para seu projeto eleitoral. Os militares têm sido, desde o início, a principal base de Jair Bolsonaro, desafeto do ex-ministro da Justiça, e seu possível opositor nas eleições presidenciais de 2022.



