Aprovação do governo Bolsonaro cai para 19%, menor índice desde o início da gestão

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alcançou o menor índice desde o início da gestão. Pesquisa Atlas divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra que o governo conta com apenas 19% de aprovação; o menor índice desde que a atual gestão chegou ao Planalto em 2019.

A pesquisa aponta ainda que 59,7% da população considera a gestão ruim ou péssima, enquanto 19,2% a classificam como ótima ou boa. É a primeira vez que o governo cai abaixo dos 20%. Para mais da metade dos entrevistados, temas como desemprego, inflação e desigualdade social estão entre os principais problemas do Brasil na atualidade.

Quando perguntados se aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no cargo, 29,3% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 65,3% disseram que não e 5,4% não souberam responder. Na economia, 72,3% responderam que a situação é ruim, ao passo que 9,7% consideraram que ela está boa. Em 2020, Bolsonaro manteve o percentual de aprovação na casa dos 30%.

A pesquisa foi publicada pelo site Valor Econômico. O levantamento Atlas ouviu 4.921 pessoas, via convites randomizados online, entre os dias 23 e 26 de novembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.



A pesquisa pode ser acessada na íntegra clicando aqui.