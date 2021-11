Moro pode visitar o Ceará no começo do ano que vem, diz jornal

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro (Podemos) pode visitar o Ceará no começo do ano que vem. Uma viagem ao Nordeste, que incluiria passagens pelo Ceará e pela Bahia em janeiro, já estaria sendo discutida pela legenda para cumprir agendas da pré-candidatura de Moro a presidente. A informação é da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A visita é um teste para Moro, já que o eleitorado do Nordeste tem optado historicamente por governos do PT, que em 2022 deve ser representado pelo seu principal antagonista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Ceará, o principal articulador da visita de Moro é o senador Eduardo Girão (Podemos), entusiasta da operação Lava Jato comandada pelo ex-juiz.

Ao O POVO, Girão informou, via assessoria, que ainda não há agenda ou datas confirmadas de visitas de Moro ao Nordeste com intuito eleitoral. No entanto, caso ocorra, o senador será um dos articuladores e dará apoio ao correligionário e presidenciável, como já vem fazendo nas redes sociais desde que o ex-ministro filiou-se no último dia 10.

Em entrevista à rádio O POVO CBN neste mês, o parlamentar afirmou que ex-ministro "personifica" a Operação Lava Jato. "É espetacular o Sergio Moro vindo para o xadrez político eleitoral do Brasil, porque ele qualifica o debate, e resgata valores perdidos ultimamente no combate à corrupção (...) Então eu acho que o ex-ministro vindo para esse cenário o Brasil só tem a ganhar", pontuou.

Monalisa Torres, cientista política e professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece), avalia que a eventual viagem de Moro visa, sobretudo, ganho eleitoral. “O Nordeste é o segundo maior colégio eleitoral do País, e aí começa uma disputa para entrar nessa base, historicamente reduto de governos do PT, para construir uma aproximação e tentar conquistar eleitores”, diz.

Para a especialista, Moro é uma candidatura que, assim como Bolsonaro, se coloca no campo da extrema-direita. “Ele e Bolsonaro têm pautas que convergem, a diferença é que Moro aparenta ser uma figura mais polida. Ele não é um bom comunicador como Bolsonaro, mas é mais polido”, comenta, classificando o pacote anticrime de Moro enquanto ministro como “antidemocrático”.

Torres aponta ainda que Moro deve tentar uma aproximação com grupos políticos em cada Estado. No caso do Ceará, esse grupo seria o mesmo que é liderado por Girão e pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros). Para ela, a proximidade com Girão é natural pela questão partidária, mas também porque o senador “sempre mobilizou o discurso lavajatista”.

A pesquisadora aponta a importância dos palanques estaduais para os candidatos a presidente e avalia ser possível e viável a união de Moro com esse grupo no Ceará. “Não adianta ter coligação forte, recursos, tempo de TV, se você não consegue articular palanques nos estados. Nesse contexto, Wagner é um nome com penetração nos municípios e que está trabalhando para ser governador. É uma articulação para o Moro que, agora, é importante”.

Pesquisa PoderData apontou na semana passada que Lula liderava a corrida eleitoral com 34% das intenções de voto contra 29% de Jair Bolsonaro. Moro apareceu empatado tecnicamente com Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB), com 8%.

No entanto, a mesma pesquisa apontou que o ex-juiz seria o candidato mais competitivo contra Lula. Moro ficaria 17 pontos percentuais atrás do petista, perdendo por 48% a 31% em um eventual confronto no segundo turno.

A primeira passagem de Moro pela região após se filiar ao Podemos deve ocorrer na semana que vem, quando o ex-juiz vai até Pernambuco para evento de lançamento do seu livro. “Estarei no Recife, no dia 5/12, às 18h, para lançar ‘Contra o sistema da Corrupção’ (título do livro). De Recife para o mundo. Espero vocês lá”, anunciou nas redes sociais.



