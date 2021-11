Sérgio Moro ultrapassa Ciro e alcança 3º lugar em nova pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) seguem liderando as intenções de voto para a disputa pelo Planalto em 2022. Na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 24, pela Modalmais/Futura Inteligência, o instituto aponta tendência de estabilização dos dois candidatos, indica uma queda do ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o crescimento no percentual de pessoas que dizem conhecer a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos).



É o primeiro levantamento feito pela Modalmais/Futura Inteligência após a filiação de Moro, formalizada dia 10. Foram entrevistados, por telefone, 2.000 eleitores, entre os dias 16 e 20. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.



O instituto apresentou sete cenários para o primeiro turno. Nesses cenários, Moro aparece sempre em terceiro colocado, o que já foi identificado em cenários testados na sondagem de outubro. Os percentuais mais altos de Lula, Bolsonaro e Moro aparecem no cenário em que apenas os nomes deles foram apresentados. Neste caso, o ex-juiz atinge 17,4% dos votos. Os indecisos somam 1,9% e votos em branco e nulo são 4,7%.

Intenção Estimulada - Cenário 1



Lula (PT): 38,6%

Jair Bolsonaro (sem partido): 32,4%

Sérgio Moro (Podemos): 11,9%

Ciro Gomes (PDT): 6,2%

Guilherme Boulos (PSOL): 1,8%

Eduardo Leite (PSDB): 1,4%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 3,6%

Banco e nulo: 4,0%



Intenção Estimulada - Cenário 2

Lula (PT): 37%

Jair Bolsonaro (sem partido): 30,8%

Sérgio Moro (Podemos): 13,6%

Ciro Gomes (PDT): 7,5%

Guilherme Boulos (PSOL): 2,1%

João Dória (PSDB): 1,9%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 3%

Banco e nulo: 4,1%



Intenção Estimulada - Cenário 3

Lula (PT): 42,3%

Jair Bolsonaro (sem partido): 32%

Sérgio Moro (Podemos): 16%

Eduardo Leite (PSDB): 2,5%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 2,5%

Banco e nulo: 4,7%



Intenção Estimulada - Cenário 4



Lula (PT): 42,6%

Jair Bolsonaro (sem partido): 31,7%

Sérgio Moro (Podemos): 16,3%

João Doria (PSDB): 3,1%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 2,3%

Banco e nulo: 4,2%



Intenção Estimulada - Cenário 5



Sérgio Moro (Podemos): 26,9%

Ciro Gomes (PDT): 20,1%

Fernando Haddad (PT): 16,6%

João Doria (PSDB): 4,1%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 3,9%

Banco e nulo: 28,3%



Intenção Estimulada - Cenário 6



Sérgio Moro (Podemos): 29,1%

Ciro Gomes (PDT): 19,4%

Fernando Haddad (PT): 18,3%

Eduardo Leite (PSDB): 3,1%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 3,1%

Banco e nulo: 26,8%

Nas simulações sem Lula e sem Bolsonaro, Moro fica em primeiro lugar e Ciro, em segundo. O ex-juiz chega a 29,1% ante 19,4% do ex-governador, que é seguido pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT), com 18,3%. Votos em branco ou nulo, no entanto, chegam a 26,8% e os indecisos somam 3,21%.



Na pergunta espontânea, em que o entrevistador não apresenta nomes ao eleitor, Lula e Bolsonaro foram os mais citados, com 32,6% e 29,6%, respectivamente. Ambos tiveram desempenho semelhante ao registrado nas quatro pesquisas anteriores. O ex-juiz, por sua vez, na sondagem espontânea de outubro não havia atingido 1% (0,8%), e agora passou para 4,7%.

Segundo o instituto, Moro não interferiu nas intenções de votos de Lula nem de Bolsonaro. "O crescimento de Sergio Moro (Podemos) se dá a partir da diminuição dos votos de quem anteriormente estava indeciso ou optava por votos em branco ou nulo", diz o relatório.

O instituto perguntou, também sem mostrar a relação de nomes, quem são os possíveis candidatos. Bolsonaro foi o mais citado (49,5%), seguido de Lula (45,3%). Outros 41,5% responderam que não sabem. O terceiro nome mais citado foi o de Moro (17,9%), depois o de Ciro Gomes (14,4%) e Doria (6,9%).



Os candidatos do PSDB continuam com baixos percentuais de intenção de voto. O governador de São Paulo, João Doria, tem desempenhos que oscilam entre 1,9% e 4,1%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai de 1,4% a 3,1%. Doria e Leite disputam as prévias partidárias, cuja votação foi suspensa no domingo por problemas no aplicativo usado para coleta de votos.

Naqueles em que Lula é incluído entre os candidatos, o petista lidera com desempenho que vai de 37% a 43,4% das intenções de voto. Lula é sempre seguido por Bolsonaro, que registra de 30,8% até 32,7%.

Nos cenários de segundo turno, o ex-presidente derrotaria Bolsonaro (49,2% a 38,4%) e Moro (por 46,6% a 33,6%). Numa segunda etapa entre o atual presidente e o ex-juiz, Moro seria eleito por estreita margem (38,8% a 35,7%).

Bolsonaro tem a maior rejeição entre os candidatos testados. Declaram não votar no presidente em "nenhuma hipótese" 47,4% dos entrevistados. Lula tem a segunda maior rejeição (39,9%), seguido por Doria (24,2%) e Moro (19,7%).

