Bolsonaro no Oriente Médio; últimas notícias de hoje, quarta-feira, 17

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na última sexta-feira, 12, para uma viagem de cinco dias ao Oriente Médio voltada para a atração de investimentos privados e de fundos soberanos no Brasil. Nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Qatar, as conversas também abarcarão a turbulência causada pelos preços elevados do petróleo no mercado internacional na retomada da economia mundial.

No sábado, 14, o presidente desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A primeira parada já acumulou uma série de polêmicas envolvendo apoiadores, integrantes da comitiva e locais onde Bolsonaro esteve hospedado.

A vista ao Qatar é a última parada da comitiva brasileira no Oriente Médio. Antes, o presidente esteve em Manama, no Bahrein, e Dubai, nos Emirados Árabes. Nesta quarta-feira, 17, Bolsonaro não tem compromissos oficiais divulgados na agenda pública.

Bolsonaro no Oriente Médio; últimas notícias de hoje, 17

11h43min - Bolsonaro chega a Doha, no Qatar, e realiza uma "motociata"



12h35min - Vereador de BH diz que pagou viagem a Dubai com recursos próprios





