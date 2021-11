Bolsonaro chega a Doha, no Qatar, e realiza uma "motociata" 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a comitiva brasileira que viajou ao Oriente Médio chegaram nesta quarta-feira, 17, a Doha, capital do Qatar. O chefe do Executivo participou de “moticiata” no local.

“Motociclistas do Brasil, estou no Qatar. Fui convidado aqui [para] dar um passeio de moto na capital. Vou dar uma volta. Uns 30, 40 minutos e retornar”, disse em transmissão ao vivo nas redes sociais. “Uma febre. Aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas está pegando e vai pegar no mundo todo. Um abraço a todos. Se Deus quiser vai ser um passeio muito proveitoso aqui no Qatar”, afirmou.

A vista ao Qatar é a última parada da comitiva brasileira no Oriente Médio. Antes, o presidente esteve em Manama, no Bahrein, e Dubai, nos Emirados Árabes. Nesta quarta, Bolsonaro não tem compromissos oficiais divulgados na agenda pública.

Gustavo Montezano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também participa da viagem. Bolsonaro deve participar de jantar com empresários à noite.

O chefe do Planalto deve ter reunião com o emir Tamin bin Hamad al Thani e com o premier Khalid ibn Khalifa al Thani, além de visitar um dos estádios da Copa do Mundo de 2022, que ocorrerá no Qatar. O embarque de retorno de Bolsonaro para o Brasil está previsto para a manhã desta quinta-feira, 18.





