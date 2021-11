Eleição em Jaguaruana mobiliza deputados federais do PDT e do PT

A eleição suplementar no município de Jaguaruana, a mais de 188 quilômetros de Fortaleza, mobiliza deputados federais cearenses Eduardo Bismarck (PDT) e José Guimarães (PT). Ambos compõem o entorno político do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT). Vão às urnas neste domingo, 7, 26.947 eleitores. Eles decidem entre Roberto da Viúva (PDT) e Elias do Sargento (PCdoB). As urnas fecham às 17 horas.

Bismarck tem bases eleitorais em Aracati e pela região do Litoral Leste e Jaguaribe, e apoia o aliado Roberto da Viúva no município também situado no Litoral Leste. A distância entre Aracati e Jaguaruana é de pouco mais de 50 quilômetros. Bismarck teve um sábado, 6, de campanha ativo.

O deputado federal visitou casas de eleitores e esteve presente na live de encerramento da caminhada eleitoral do postulante, no Facebook. "O Roberto é uma pessoa que conhece a população de Jaguaruana, tem uma história dentro da política de Jaguaruana", ele disse na transmissão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

José Guimarães apareceu no Instagram do candidato do PCdoB, prefeito em exercício há pouco mais de dez meses, para pedir votos.

"É ele quem dá segurança, ninguém pode votar em candidato ficha-suja porque amanhã ele pode ser cassado de novo e quem perde com isso é a cidade", enfatizou o principal articulador do PT no Ceará. O secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, o petista De Assis Diniz, também se somou aos apoiadores do prefeito em exercício.

Contexto

Roberto foi eleito em 2020, tendo de trocar de vice durante a campanha após Tribunal de Contas do Ceará (TCE) desaprovar as contas de Bebeto Delfino (PSB).

A esposa de Delfino, Flávia Façanha (PSB), ocupou o espaço na chapa. Façanha, porém, não se desligou do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) - no gabinete de Antônio Granja (PDT) - três meses antes do pleito, razão pela qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou a chapa.