TSE cassa prefeito e vice de Jaguaruana e convoca novas eleições na cidade

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) instalou ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que pretende investigar o financiamento de associações de policiais militares no Ceará. O grupo, que será presidido pelo deputado Salmito Filho (PDT), começará a funcionar na próxima terça-feira, 31, com reuniões sempre pelo turno da manhã, a partir das 9h30min.

Entre outros pontos, integrantes da CPI do Motim querem saber se verbas destinadas às associações financiaram atos do movimento de paralisações registrado em 2020 no Ceará. Na época do motim, a Justiça adotou uma série de medidas contra as entidades, incluindo o bloqueio de contas de algumas das organizações.

Em primeira reunião de instalação, o grupo elegeu ontem, além do presidente, o relator Elmano Freitas (PT) e o vice-presidente Queiroz Filho (PDT). Em todos os casos, os deputados receberam votos de oito dos nove deputados que compõem a comissão. Único integrante da oposição na CPI, Soldado Noelio (Pros) se absteve em todas as votações.

"Minha primeira palavra é de agradecer a confiança. Procurar aqui exercer esse papel com a máxima serenidade, diálogo e transparência para que os trabalhos dessa comissão possam servir ao objetivo principal do foco do inquérito e ao mesmo tempo ao interesse da população cearense", disse Salmito.

Sobre possíveis rotas de investigação, ele promete ampliar o debate para não apenas os membros da CPI, mas para toda a Assembleia. “Tudo será e deverá ser levado não só em pauta, mas deve ser trabalhado para ser esclarecido”. O grupo terá prazo de até 120 dias de funcionamento, com possibilidade de prorrogação por até outros 120.

Na próxima terça-feira, o grupo deverá realizar reunião já com o objetivo de montar um cronograma de trabalhos do grupo. Segundo Elmano Freitas, a ideia é “abrir o debate” entre os integrantes da CPI para avaliar quais oitivas devem ser tomadas pelos deputados.

Entre possíveis encaminhamentos, estão desde depoimentos de presidentes de associações como acesso a quebras de sigilos, já determinadas pela Justiça, das entidades.

"Vamos definir se serão uma ou duas reuniões por semana, o horário, as primeiras inciativas, os requerimentos que poderão de ser apresentados e de oitivas de pessoas", disse. Ao fim dos trabalhos, a CPI deverá encaminhar um relatório com possíveis indiciamentos para o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A abertura da CPI tem como base uma reportagem do O POVO publicada no dia 9 de agosto. O material revelou uma ordem da Justiça para quebra de sigilos fiscal e bancário de pessoas físicas e jurídicas em apuração sobre o motim de 2020. Protocolada ainda em fevereiro do ano passado pelo deputado Romeu Aldigueri (PDT), o pedido contou com assinaturas de 31 parlamentares.

Único membro da oposição na CPI, o deputado Soldado Noelio acusa o grupo de ser uma “cortina de fumaça” criada pelo governo Camilo Santana (PT). “Querem criar isso para pautar a imprensa, fazer com que não se debata o real problema do Estado, que são as facções criminosas. Aí em vez disso, vamos ficar debatendo associações de militares”.

A oposição também afirma que a criação do grupo busca, de olho nas eleições de 2022, desgastar adversários políticos do governo. Hoje, o principal candidato pelo grupo oposicionista é o deputado federal Capitão Wagner (Pros), que tem relação com a categoria de PMs. Nas últimas semanas, o parlamentar tem se manifestado nas redes sociais contra a instalação do grupo, cobrando CPI para investigar atuação de facções criminosas no Ceará.



