Em nova gafe, Bolsonaro chama Torre de Pisa de "Torre de Pizza" durante leilão

Em mais uma gafe após sua viagem pela Itália, o presidente Jair Bolsonaro confundiu nesta quinta-feira, 4, o nome da famosa Torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos do país europeu, e chamou o monumento de "Torre de Pizza". O chefe do Executivo cumpria agenda no leilão do 5G.

"Eu ando pelo Brasil, pelo mundo também. Estive há pouco na Itália. Todo o percurso fiz de carro, total (de) duas horas, tinha internet. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza. Um garoto perguntou: "E a Amazônia? Está pegando fogo?", disse o presidente.

O presidente Jair Bolsonaro confundiu o nome da famosa Torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos da Itália, e chamou o monumento de "Torre de Pizza". A declaração foi realizada durante leilão do 5G. pic.twitter.com/XJB0LHJQkW

A declaração foi dada no momento em que Bolsonaro fez um comentário sobre a Amazônia e rebateu críticos que declararam que o atual governo peca na gestão da floresta. Segundo ele, em uma viagem à Amazônia, os indígenas relataram melhores acesso a Internet.

A nova confusão ocorre depois de que o presidente brasileiro esteve na Itália entre sexta e terça, para participar da reunião do G20, receber a cidadania honorária de Anguillara Veneta, cidade onde nasceu um dos seus bisavós, e visitar Pistoia, onde visitou o monumento em homenagem a brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O episódio rendeu inúmeras manifestações na região.

Ainda durante a viagem, o mandatário trocou o nome do enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. O momento inusitado virou motivo de piada na mídia norte-americana.

Além de trocar o nome do monumento italiano, Bolsonaro também demonstrou pouco conhecimento sobre o senador de extrema direita Matteo Salvini, e errou tanto o nome quanto o antigo cargo do italiano. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que se reuniu com o "Salvati", que "foi primeiro-ministro da Itália e é senador agora". Salvini, na verdade, foi vice-premiê e ministro do Interior.

