Bolsonaro vira motivo de piada em TV norte-americana após confundir Jonh Kerry com Jim Carrey

Em entrevista a jornalistas na Itália, nesta segunda-feira, 1º, o presidente Jair Bolsonaro se confundiu e trocou o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. O momento inusitado virou motivo de piada na mídia norte-americana.

"Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse Bolsonaro, em Anguillara Vêneta, quando comentava sobre encontros com integrantes da cúpula do G20. Os internautas não perdoaram a gafe e assunto figurou entre os trending topics do Twitter.



Na CBS, TV dos EUA, Stephen Colbert, que comanda o The Late Show, fez uma série de comentários irônicos sobre o presidente brasileiro depois da gafe na COP-26. “Ele comentou com jornalistas sobre a importante reunião que teve com Jim Carrey. Muitas pessoas acham que ele quis dizer o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, mas eu acho que ele quis dizer Jim Carrey", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, Colbert fez uma série de trocadilhos com os nomes dos filmes em que o comediante atuou, ao mesmo tempo em que aproveitou para criticar o compromisso com a política ambiental dos países que participaram do evento em Glasglow, na Escócia.

“Vários países prometeram reduzir suas emissões de carbono, mas eu digo ‘O Mentiroso’, para acreditar nisso você precisa ser ‘Debi e Loide’. Nem o ‘Todo Poderoso’ vai nos ajudar se nós não salvarmos a Terra do ‘Brilho Eterno", disse o apresentador.

Confira:

O presidente Jair Bolsonaro foi ridicularizado na TV norte-americana após trocar o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. pic.twitter.com/LNfDsy4LWq — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2021

Tags