Maurício Souza cogita candidatura em 2022 e diz que partidos conservadores o procuraram 

Após ser demitido do Minas Tênis Clube por prática de homofobia, o jogador de vôlei Maurício Souza afirmou que pode se candidatar nas eleições de 2022. A declaração foi feita durante o programa "Pânico", da Jovem Pan.

"Isso é uma coisa que não estava previsto, nunca me imaginei na política, mas estão me pedindo muito. Muitos partidos conservadores estão me dizendo que seria importante", afirmou o atleta, apoiador do presidente Jair Bolsonaro

Maurício disse que ainda precisa refletir se seria uma boa ideia se candidatar. “Tenho uma responsabilidade muito grande, em cada post que eu faço, em cada entrevista que eu dou. Estou vendo o impacto direto que estou tendo nas pessoas. Hoje elas enxergam em mim esse exemplo. Tenho que pedir sabedoria pra Deus para eu representar bem essas pessoas”.

O atleta também viu seu número de seguidores no Instagram quintuplicar em menos de uma semana, batendo a marca de um milhão. Tudo isso aconteceu depois de ele ser acusado de insuflar homofobia, por ter feito um post de cunho negativo em resposta à nova história em quadrinhos da DC Comics.

No quadrinho, o mais novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobre bissexual e aparece beijando outro rapaz. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar… [SIC]", escreveu Souza na legenda de uma publicação com a foto do beijo.





