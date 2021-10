Bolsonaro deve mais de R$ 80 mil em multas por não usar máscara

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve mais de R$ 80 mil em multas por se negar a utilizar a máscara de proteção facial em atos públicos. Segundo informações do Jornal Extra, o estado do Maranhão já inscreveu o mandatário na dívida ativa do estado em função de multa no valor citado, que pode vir a ser cobrada judicialmente.

Além disso, o ocupante do Planalto têm autuações não pagas de no mínimo R$ 3.868,97 em São Paulo. Em maio deste ano, o presidente esteve em Açailândia (MA) para entregar títulos de propriedade rural. Ao chegar no local, o chefe do Executivo cumprimentou apoiadores sem utilizar máscara de proteção. O equipamento é item básico de prevenção contra a Covid-19.

Um decreto estadual proibia a realização de eventos com mais de cem pessoas e um auto de infração foi lavrado contra o presidente, com fotos e vídeos que não deixam dúvida de que houve "transgressão da legislação sanitária vigente".

Ainda é considerado na infração que Bolsonaro agiu com dolo (intencionalmente), o que é um agravante para a situação. Segundo o jornal, o documento ainda diz que o mandatário realizou ato "sem os mínimos cuidados exigidos nas normas referentes à Covid-19".

