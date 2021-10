Blog bolsonarista Terça Livre encerra atividades após decisões da Justiça

Fundadores divulgaram decisão nas redes sociais após ministro do STF pedir extradição de Allan dos Santos, um dos principais nomes do blog

O canal e blog Terça Livre encerrou as atividades, anunciou Italo Lorenzon, um dos fundadores do projeto, nesta sexta-feira, 22. A decisão ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF) acionar o Ministério da Justiça e a embaixada do Brasil nos EUA pela extradição de Allan dos Santos, outro responsável pelo canal.

"Hoje, 22/10/2021, o Terça Livre encerrou suas atividades. Muito obrigado a todos. Sigo fazendo vídeos no meu canal pessoal, como tenho feito há meses", escreveu Lorenzon no Twitter.



Veja a publicação do administrador do Terça Livre



Hoje, 22/10/2021, o Terça Livre encerrou suas atividades.



October 23, 2021

Neste mês, o YouTube já havia retirado do ar o canal Terça Livre. Na ocasião, Allan passou a utilizar o Artigo 220 na tentativa de burlar a proibição, mas o perfil também foi removido da plataforma.

Além da extradição de Allan, Moraes determinou o bloqueio das contas bancária de Santos e perfis nas redes sociais.

De acordo com o ministro, mesmo sob investigação da Corte, o blogueiro segue direcionando ataques contra o STF e utilizando “a aparência de cobertura jornalística para validar seu discurso”.

Moraes ainda frisa que o blogueiro rompe “a linha que separa o discurso radical da prática de crimes de ódio e de incitação a práticas nocivas à harmonia dos poderes da República”, segundo informações do Correio do Povo.

Allan dos Santos está morando nos Estados Unidos de forma ilegal, segundo a Polícia Federal, já que o visto dele estaria vencido. Em 16 de setembro, um pedido de prisão preventiva de Allan foi feito pela PF sob o argumento de que ele “prossegue praticando crimes”, mesmo fora do Brasil. Nesta sexta-feira, Santos disse que só se apresentará quando a Interpol agir.

Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos do STF por disseminar notícias fraudulentas, ameaçar e incitar crimes contra autoridades. Segundo o portal UOL, ele é considerado uma espécie de líder informal das redes bolsonaristas, e é muito ligado aos filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na PF, uma investigação aponta que o blogueiro tentou influenciar o presidente e deputados aliados a dar um golpe de Estado em 2020.



