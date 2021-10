Ciro Gomes revela articulação com Alckmin, Kassab e Datena

O pré-candidato à presidência do PDT também afirmou que mantém conversas com Boulos e o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, revelou durante palestra no sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos (SP) que ele e o seu partido estão articulando a construção de uma frente que envolve Geraldo Alckmin (de saída do PSDB), José Luiz Datena (PSL), Gilberto Kassab (PSD) e Márcio França (PSB).

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve se filiar ao PSD e o seu nome pode ser lançado para disputar o Palácio dos Bandeirantes, tendo Márcio França como seu vice.

Por sua vez, Datena tem declarado que gostaria de sair candidato à Presidência da República. No dia 4 de outubro, durante um jantar em São Paulo, o apresentador e Ciro deram um segundo passo nas conversas sobre a possibilidade de o jornalista ser vice do pedetista na disputa presidencial de 2022.

Além desses nomes, o pedetista também revelou que há conversas com o presidente nacional do Psol Juliano Medeiro, e com Guilherme Boulos, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo.

Em busca de alianças par viabilizar sua candidatura, Ciro tem intensificado diálogos pelo Brasil. Em outra linha de estratégia, ele abre conflitos com seus principais adversários, entre eles o ex-presidente Lula. O pedetista acusou o petista de conspirar pelo impeachment de Dilma. A petista foi às redes e chamou o ex-ministro de mentiroso. Enfurecido, Ciro reagiu, a acusando de ser incompetente e arrogante. Lula entrou no meio da confusão e disse que a Covid pode ter afetado o cérebro de seu ex-aliado.

