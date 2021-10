Lula e Dilma morderam a isca de Ciro Gomes?

16:36 | Out. 21, 2021

Ouça o episódio #156 do podcast Jogo Político

O mundo político estremeceu após o bate-boca protagonizado por Ciro Gomes, Lula e Dilma. Como pano de fundo, as eleições do próximo ano. O pedetista acusou o ex-presidente de conspirar pelo impeachment de Dilma. A petista foi às redes e chamou o ex-ministro de mentiroso. Enfurecido, Ciro reagiu, a acusando de ser incompetente e arrogante. Lula entrou no meio da confusão e disse que a Covid pode ter afetado o cérebro de seu ex-aliado.

Ouça o podcast:

O embate expõe uma divisão entre nomes importantes da esquerda, mas tudo dentro da estratégia de Ciro de se colocar como antipetista e atrair a simpatia dos eleitores arrependidos de Bolsonaro. Mas será que ela dará certo? Há meses que o ex-governador do Ceará patina nas pesquisas, mesmo criticando sem parar as gestões do PT.

Mas também é fato que nunca tinha havido um "arranca-rabo" tão pesado quando o observado na semana passada. Ciro ganhou holofotes do Brasil inteiro em função das respostas de Lula e Dilma. Teria sido melhor deixá-lo falando sozinho? O petistas acabaram mordendo a isca jogada pelo pedetista? Quem ganha e quem perde com essa briga? Quais os reflexo dela no contexto cearense, em que PT e PDT são aliados e tentam se manter juntos para as eleições de 2022?

Essas e outras questões serão discutidas no episódio #156 do Jogo Político. Participam do programa os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista de Política; Carlos Holanda, repórter de Política; e Ítalo Coriolano, editor digital de Política.

