Prévias: PSDB realiza primeiro debate entre pré-candidatos do partido à Presidência

O PSDB realiza nesta terça-feira, 19, o primeiro debate das prévias internas do partido para a definição do representante da sigla que será candidato à Presidência da República. O evento contará com a participação de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, e do governador de São Paulo, João Dória Júnior, que havia desistido de participar, mas reconsiderou a decisão “após receber centenas de mensagens do Brasil inteiro de filiados e apoiadores da sua candidatura”, informou via nota ao jornal O Globo.

O evento antecede as prévias da sigla, marcada para 21 de novembro. A jornalista Vera Magalhães, âncora do programa Roda Viva, da TV Cultura, fará a mediação do debate, promovido por O Globo e Valor Econômico. O encontro ocorre no Rio de Janeiro e será transmitido ao vivo, a partir das 11 horas, nos sites e redes sociais (Facebook, Linkedin e Youtube) dos dois jornais.

O primeiro bloco tem formato de debate direto, no qual os pré-candidatos se alternam em duas rodadas de perguntas e respostas, com tempos de 30 segundos para pergunta, dois minutos para respostas, um minuto para réplica e um para tréplica. O tema de cada pergunta é livre e cada um terá duas oportunidades de pergunta e resposta. A ordem dos candidatos será definida por sorteio.

No segundo bloco, com ordem também definida por sorteio, colunistas dos dois veículos farão perguntas diretamente aos pré-candidatos. O terceiro bloco segue as primeiras regras do primeiro e o debate se encerra com dois minutos para cada um dos participantes apresentar as considerações finais.

Casos de ofensa moral ou pessoal passarão por mediação de uma comissão formada por integrantes dos dois veículos para concessão ou não de direito de resposta, de até um minuto, ao ofendido.

Prévias

Estão previstos três debates até a realização das eleições internas do PSDB, marcadas para 21 de novembro. Caso nenhum dos três candidatos obtenha maioria absoluta dos votos válidos, um segundo turno é previsto para o dia 28 do mesmo mês.

Pessoas que tenham sido filiadas à sigla até 31 de maio deste ano, bem como aqueles que tenham cargos eletivos pela agremiação, poderão participar da decisão. São quatro grupos votantes: o primeiro é o de filiados; o segundo de prefeitos e vice-prefeitos; o terceiro de vereadores, deputados estaduais e distritais; e, no último, estão governadores, vice-governadores, ex-presidentes e o atual presidente da Comissão Executiva Nacional do PSDB, senadores da República e deputados federais.

O primeiro, segundo e terceiro grupos devem votar presencialmente, em Brasília, utilizando urnas eletrônicas fornecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral.

Vereadores, filiados e membros que estiverem fora da capital federal, deverão participar por meio do aplicativo PSDB prévias. Para tanto, é necessário realizar cadastro prévio na plataforma até o dia 14 de novembro.

Leite, Virgílio e Dória



Até o fim do mês passado, o senador cearense Tasso Jereissati estava entre os candidatos à disputa presidencial pelo PSDB, mas desistiu para apoiar a pré-candidatura de Eduardo Leite. Apoiadores do governador sulista apostam na figura dele para a construção da chamada terceira via, na disputa polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT).

O grupo tenta se fortalecer na disputa contra o João Dória, que briga pela manutenção da própria candidatura. Os dois tucanos têm trocado farpas na busca por apoiadores dentro da agremiação. Neste domingo, 17, o governador gaúcho foi a São Paulo e criticou Dória por se negar, inicialmente, a participar do primeiro debate das prévias, comparando o comportamento a “coisa do bolsonarismo”. “Espero que não volte com o BolsoDoria”, disse o Leite, segundo informações do O Globo.

O governador paulista havia alegado falta de diálogo interno para anunciar que não participaria do primeiro debate. No último sábado, 16, ele voltou atrás na decisão.

Doria não respondeu à citação de Leite, e a tarefa ficou à cargo do secretário de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB de São Paulo Marco Vinholi que disse, no Twitter: “Leite vem a SP e ataca Doria mais uma vez. Diálogo na teoria, agressão na prática. É momento de termos um candidato para unir o partido e o país, não para dividir”.

Tanto Eduardo Leito quanto João Dória foram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O governador paulista rompeu com o chefe do Executivo ainda no início da pandemia do novo coronavírus, por discordâncias quanto à gestão da crise sanitária. Já o governador gaúcho disse ter se arrependido por ter votado no atual presidente e já foi inclusive alvo de piadas homofóbicas do mandatário.

Enquanto isso, Arthur Virgílio garante que está nas disputas prévias do partido “pra valer”, mas a especulação entre correligionários, segundo o portal Metrópoles, é de que o real interesse dela seja ganhar destaque para a disputa do Senado contra Omar Aziz (PSD). O presidente da CPI da Covid também pretende se reeleger senador pelo Amazonas. No final das contas, a expectativa é que Virgílio acabe apoiando Dória e seja retribuído na disputa parlamentar de 2022.



