Oposição critica Bolsonaro após vídeo de pessoas procurando comida em caminhão de lixo em Fortaleza

Políticos enfatizaram ida de comitiva brasileira a Dubai no momento em que cenas com a vista na capital cearenses acontecem

Personalidades da política se chocaram com o registro feito em Fortaleza de pessoas procurando comida em um caminhão de lixo. Nas redes sociais, parlamentares lamentaram as cenas e destacaram a ida de comitiva brasileira a Dubai enquanto Brasil enfrenta crise econômica. "Esta é a cena mais triste q você verá hj. Pessoas buscando comida no caminhão de lixo, em bairro nobre de Fortaleza. Enquanto isso, integrantes do governo passeiam em Dubai", escreveu a deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Esta é a cena mais triste q você verá hj. Pessoas buscando comida no caminhão de lixo, em bairro nobre de Fortaleza. Enquanto isso, integrantes do governo passeiam em Dubai.



O Brasil não quer mais cenas assim. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/JftS7YxD0X — Maria do Rosário (@mariadorosario) October 18, 2021

A ex-candidata a vice-presidente Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) também comentou o registro e destacou presença do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na comitiva em Dubai - o filho do presidente causou polêmica após aproveitar a viagem para posar com a família vestido com trajes típicos da região. "A tristeza e o horror", lamentou Manuela.

Enquanto o filho do presidente passeia em Dubai com a família às nossas custas, pessoas reviram o caminhão do lixo em busca de comida em Fortaleza. A tristeza e o horror pic.twitter.com/xAqeDMIckZ — Manuela (@ManuelaDavila) October 18, 2021

A deputada federal Samia Bonfim (Psol-SP), por sua vez, compartilhou uma montagem com o vídeo feito em Fortaleza junto a cenas da comitiva do governo que desembarcou na cidade nos Emirados Árabes Unidos para participar do Expo Dubai.

Enquanto o povo brasileiro amarga a fome e a miséria, Eduardo Bolsonaro e uma comitiva do governo passeiam em Dubai numa viagem que custará aos cofres públicos cerca de R$ 3,6 milhões. pic.twitter.com/a80GX1S5sx



— Sâmia Bomfim (@samiabomfim) October 18, 2021

Já o deputado federal Henrique Fontana (PT-RN) comentou a situação e pediu impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Pessoas reviram caminhão de lixo atrás de comida em Fortaleza. Uma cena cada vez mais comum da triste realidade que vivem os brasileiros. #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/6tJGKWMOtK — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) October 18, 2021

Para o vereador carioca Reimont (PT-RJ), as imagens são "mais um reflexo da fome e da pobreza no Brasil". "Comer é um direito, não podemos nos acostumar com a política de morte do governo Bolsonaro. Precisamos lutar pela diminuição das desigualdades.", disse ainda.

Mais um reflexo da fome e da pobreza no Brasil: pessoas procurando por comida em caçamba de lixo, em Fortaleza. Comer é um direito, não podemos nos acostumar com a política de morte do governo Bolsonaro. Precisamos lutar pela diminuição das desigualdades. pic.twitter.com/N9YooRqUrQ — Reimont (@Reimont) October 18, 2021

Na capital cearense, pessoas foram flagradas esperando um caminhão de lixo para recolher os resíduos de um supermercado de Fortaleza. Nas imagens, cerca de oito pessoas aparecem revirando o veículo em busca de embalagens com restos de comidas.

O registro foi feito pelo motorista de aplicativo André Queiroz, de 39 anos, no dia 28 de setembro. O profissional passava pela Rua Bento Albuquerque, no bairro Cocó, por volta das 9h30min, quando avistou a cena e decidiu filmar.

Veja o vídeo:

