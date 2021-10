Foto de Eduardo Bolsonaro vestido de sheik em Dubai custa cerca de R$ 955

Eduardo Bolsonaro apareceu em sessão fotográfica, com a família, vestido de sheik árabe, em Dubai, numa foto postada nas redes sociais por sua esposa, Heloísa Bolsonaro. O registro, de acordo com o portal Congresso em Foco, é oferecido por um site turístico de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, por USD 174,22, o equivalente a cerca de R$ 955.

O parlamentar está em Dubai com a comitiva brasileira para participar da Expo Dubai 2021, maior evento mundial desde o início da pandemia de Covid-19. Na sessão fotográfica, com direito a cenário, trajes e maquiagem, realizada, segundo o site, no Central Market Souk, Eduardo aparece do lado da esposa e da filha do casal.

A respeito das despesas com a viagem, que podem custar aos cofres públicos um valor de R$ 3,6 milhões, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se defendeu, negando uso de recursos públicos por parte dele e de sua família.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Primeiro: uma comitiva grande aqui é vista como um sinal de prestígio. Segundo: eu não estou aqui com dinheiro público. A minha viagem para cá com a minha esposa tem zero reais de contribuinte”, declarou em postagem no Twitter.

A comitiva do governo brasileiro em Dubai tem em torno de 70 pessoas. Além de Eduardo Bolsonaro, também estão presentes o vice-presidente Hamilton Mourão, e deputados que representam a Frente Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos.



Tags