Tasso elogia CPI da Covid e adianta "sim" ao relatório, mesmo com divergências pontuais

A CPI da Covid entra na reta final e se prepara para votação do relatório de Renan Calheiros (MDB-AL), prevista para o próximo dia 26. Convidado a fazer um balanço dos seis meses de investigação, o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) elogiou os trabalhos e adiantou ao O POVO que vota a favor do documento, apesar de divergências "aqui ou ali, o que é natural".

Segundo Tasso, a comissão foi fundamental para que houvesse "uma reversão de expectativa grande no País, principalmente na questão da vacinação."

"Com certeza, se não fosse o início dos trabalhos da CPI a nossa vacinação estaria muito mais atrasada hoje, e (a CPI) levou a uma mudança importante nessa questão", avaliou o tucano.

As mortes geradas pela covid-19, segue o senador, foram consequência direta do atraso do governo Bolsonaro na compra de vacinas, um aspecto da crise sanitária evidenciado pela comissão de inquérito.

"E o mais dramático é ao meu ver, apesar dessa questão agora da Prevent Senior, ainda continua sendo a maneira como foi enfrentada a crise de Manaus, onde as pessoas morriam sufocadas sem atendimento".

