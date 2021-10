Ministério Público pede condenação de prefeito de Cariré por furar fila da vacinação

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a condenação de Antônio Rufino Martins, prefeito de Cariré por desrespeitar e furar a fila da vacinação contra a Covid-19. O gestor do município localizado na região da Ibiapaba é acusado de ter tomado o imunizante durante um mutirão realizado no dia 20 de abril deste ano.

Segundo o MPCE, na ocasião, o público-alvo era de pessoas na faixa dos 60 a 63 anos. Martins, que tem 59 anos de idade, segundo o documento de identidade dele, recebeu uma dose e registrou o momento que foi divulgado em perfis das redes sociais.

A Ação Civil Pública foi ingressada pelo órgão por meio da Promotoria de Justiça Cariré e pede que o gestor seja condenado por improbidade administrativa. O MPCE pede decretação de indisponibilidade de bens do prefeito, para pagamento de multa de R$ 180 mil.

A Promotoria alega que, ao receber o imunizante estando fora da faixa de prioridade, o prefeito utilizou o cargo público para obter vantagem indevida. A atitude é uma afronta a “impessoalidade e à moralidade” e configura improbidade administrativa, alega a Justiça.



