Cristovam Buarque diz que "destemperos de Ciro" aumentam percepção de que Lula é o "melhor nome"

12:36 | Out. 14, 2021

Ciro afirmou que rompeu relações com o "lulopetismo corrompido e neoliberal tosco", disse que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma e chamou a ex-presidente de incompetente

O ex-senador Cristovam Buarque se manifestou, na manhã desta quinta-feira, 14, sobre o bate-boca entre o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e a ex-presidente Dilma Rousseff, que gerou reações de membros do PT e da classe política brasileira. Buarque disse que a postura de Ciro, em momentos como este, favorecem eventual candidatura do ex-presidente Lula (PT).

“Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula”, escreveu o ex-parlamentar em seu perfil no Twitter.

Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula.

Na última quarta-feira 13, Ciro Gomes afirmou que rompeu relações com o “lulopetismo corrompido e neoliberal tosco”, disse que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma e chamou a ex-presidente de incompetente.



Em resposta, a ex-presidente acusou o pedetista de “mentir de maneira descarada”. Na sequência, e recebendo respostas de Ciro, chamou-o de misógino e comparou Gomes ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Dilma acusou o presidenciável de distorcer fatos sistematicamente, característica que, segundo Rousseff, ele tem em comum com o atual presidente.

