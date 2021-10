Ciro reforça críticas a Lula e diz que botou o dedo nas feridas da "corrupção" e "incompetência" do PT

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) fez um pronunciamento em vídeo publicado nesta quinta-feira, 14, explicando os motivos que o levaram a criticar o ex-presidente Lula (PT) e afirmar que ele conspirou pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT). A declaração gerou críticas de petistas e Ciro e Dilma protagonizaram um bate-boca nas redes sociais.

Segundo o pedetista, a reação às declarações mostram “o medo, a arrogância e muita hipocrisia” por parte dos petistas. "Bastou uma leve cutucada para que os fanfarrões tremessem na base revelando o quão inseguros estão em relação ao presente e ao futuro”.

“Eu coloquei o dedo em duas feridas: a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Duas pragas que o PT semeou porque repetiu o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de governança, a mesma cumplicidade com corruptos profissionais, o mesmo recrutamento de técnicos incompetentes e poucos criativos de governos anteriores”, listou.

Algumas pessoas não entenderam completamente porque eu disse que Lula foi um dos principais responsáveis pela queda da Dilma. Tenho certeza que todos que escutarem, de coração aberto, este meu pronunciamento, irão compreender a profundidade do que afirmo. #VerdadeSobreLulaEDilma pic.twitter.com/7GvhjdqRVN — Ciro Gomes (@cirogomes) October 14, 2021

Ciro voltou a dizer que Lula foi um dos maiores responsáveis pela desestabilização de Dilma e que o ex-gestor fez isso tanto de forma consciente, quanto de maneira inconsciente.

"Fez isso no passado remoto quando loteou o governo com os personagens mais corruptos da história do País e deixou essa herança maldita para a sua sucessora. Fez isso quando escolheu Michel Temer para ser vice de Dilma, quando entregou furnas e seu caixa polpudo a Eduardo Cunha, quando entregou a Petrobrás e suas subsidiárias a sinistros do Centrão e do MDB”, lembrou.

E seguiu: "Fez isso muito especialmente quando, na ânsia de impedir a reeleição de Dilma, transformou seu famoso instituto num antro de intriga e conspiração (...) continuou fazendo isso quando no início do segundo governo criticou publicamente Dilma, dando gasolina e fósforo aos que queriam incendiar seu mandato. E assinou o atestado de óbito quando sugeriu que ela desse a coordenação política a Temer (...) colocou a raposa tomando conta do galinheiro", concluiu.

Sobre a ex-presidente, o pedetista afirmou que foi atacado por ela e que deu o troco. Ele corrigiu ainda algo que disse ontem durante discussão com Dilma e afirmou que não se arrepende de ter lutado “contra o golpe que a derrubou”. Ciro chamou ainda o bolsonarismo de cria “involuntária e nojenta” do PT e criticou Lula por se reaproximar de personagens sombrios do passado.



