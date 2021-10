Saiba quem é o médico Carlos Carvalho, um dos últimos depoentes da CPI da Covid

O médico Carlos Carvalho deve ser o próximo depoente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado. Depois de uma reunião nesse feriado, a cúpula da comissão decidiu que o depoimento dele, na próxima segunda-feira, 18, será mais interessante para o colegiado do que o originalmente marcado, que seria do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já ouvido pelos senadores duas vezes.

Mas, para isso, é necessário que a convocação de Carvalho aprovada na sessão extraordinária marcada para a próxima sexta-feira, 15. Segundo o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), após uma conversa "demorada" com o depoente, o pneumologista e professor da Universidade de São Paulo (USP) pareceu ter "uma lucidez enorme e uma história de vida muito grande”, além de ser muito respeitado na área médica.

Carlos Carvalho despertou interesse da CPI depois que, na semana passada, um estudo que teria sido coordenado por ele, com parecer contrário ao uso do chamado kit covid, na fase pré-hospitalar, com medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, ter sido retirado da pauta de uma reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

O médico não faz parte da Conitec, mas foi escolhido para gerar diretrizes para o tratamento da Covid-19 pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. “Faz sentido ouvir o Dr. Carlos Carvalho. Ele foi uma pessoa que participou diretamente desse estudo que até então a gente não sabia. Quando o ministro Queiroga foi à CPI, perguntamos a ele se ele era a favor ou contra o uso de cloroquina no tratamento precoce e ele dizia que não podia se posicionar porque tinha um estudo sendo feito", disse Aziz, em entrevista ao programa Conexão Globonews.

"Ele [Queiroga] ficava o tempo todo em cima do muro alegando que existia um grupo de profissionais na área de saúde e hoje a gente vê que foi comandado pelo Dr. Carlos Carvalho”, completou o senador.

Ainda na semana passada, o pneumologista disse que ele próprio pediu a retirada de pauta do documento. Ele justificou que o trabalho havia sido feito com as informações científicas vigentes até o final de agosto e que, no final de setembro, foi publicado um artigo que, segundo ele, pode mudar a conclusão do relatório e, por isso, precisaria de mais prazo para o grupo se reunir e reavaliar o tema.

Caso a oitiva seja aprovada, Carvalho será ouvido na próxima segunda-feira, 18. No mesmo dia, encerrando o ciclo de depoimentos colhidos nos últimos seis meses pela CPI, parentes de vítimas da Covid-19 também serão ouvidos pelos senadores.

