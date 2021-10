Grupo de médicos cearenses participa de ato contra Bolsonaro neste sábado

11:18 | Out. 02, 2021

Manifestações contra o atual chefe do executivo acontecem hoje em todas as regiões brasileiras e em pelo menos mais dez países

Em mais um dia de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), um grupo de médicos cearenses garantiu apoio aos atos que acontecem em todas as regiões do país neste sábado, 2.

Em Fortaleza, desde as primeiras horas da manhã, um grupo de manifestantes está concentrado na Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira), no Centro. Os participantes percorrem um trajeto até a Praça do Feira, onde está marcado o encerramento do ato, por volta das 11h30min.

O grupo de médicos afirma que o apoio aos atos contra o presidente em protesto à marca de quase 600 mil mortos por Covid-19 no país.



Os médicos acreditam que boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, caso o processo de vacinação tivesse ocorrido de forma mais rápida no Brasil.

O grupo de médicos também pede investigação imediata do caso "Prevent Senior", além da apuração das responsabilidades do Governo Federal e do Conselho Federal de Medicina (CFM), por suas ações e omissões desde o início da pandemia.

Integrantes da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia (ABMMD), do Coletivo Rebento/Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS e da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares (RNMP) estão participando dos atos deste sábado contra Bolsonaro. Estudantes de Medicina também estão presentes.

Outra pauta levada às ruas pelo grupo de médicos é a preocupação com o crescimento da fome e da miséria no Brasil. Segundo eles, o atual chefe do Executivo nacional tem levado o país a uma "convulsão social".

De acordo com a frente popular "Fora Bolsonaro", os atos contra o presidente serão realizados em todas as regiões brasileiras e em mais dez países no exterior.

Caso Prevent Senior

Nos últimos dias, a Prevent Senior se tornou alvo de denúncias, após a apresentação de um dossiê na CPI que afirma que a empresa estava omitindo óbitos por Covid-19, fraudando pesquisas, negando vagas de UTI e, ainda, pressionando seus funcionários a receitarem cloroquina aos pacientes.



