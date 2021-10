Manifestantes já se concentram na Praça da Bandeira, em Fortaleza, para atos contra Bolsonaro

Na Capital, a previsão é de que uma caminhada pelas ruas do Centro se inicie a partir das 9 horas com encerramento previsto para a Praça do Ferreira entre às 10 horas e o meio-dia

Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já iniciaram concentração na Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira), no Centro, em Fortaleza. Atos marcados para este sábado, 2 de outubro, devem reunir a população, movimentos e partidos de espectros políticos diversos em Fortaleza e outras cidades do País.

No local, o O POVO constatou que os protestos reproduzem áudios com críticas ao presidente e o responsabilizam por temas como o aumento de preços de gasolina, alimentos e as quase 600 mil mortes durante a pandemia de Covid-19. Os manifestantes pedem ainda o impeachment de Bolsonaro e defendem maior celeridade na vacinação e a geração de emprego e renda.

Sobre o assunto Especial Bolsonaro Mil Dias

Governo federal divulga balanço sobre mil dias de gestão

Governo extingue órgão meteorológico em plena crise hídrica

Michelle Bolsonaro agiu para auxiliar amigos em empréstimos da Caixa, diz revista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto da Justa, professor, médico do coletivo rebento e parte da direção da ADUFC, diz que o evento tem uma frente ampla na organização com o mesmo objetivo. "Nosso objetivo é dar continuidade ao movimento de descontruir o bolsonarismo, essa grave crise no país, fome, inflação e uma desconexão com as reais necessidades do povo brasileiro (...) por isso estamos aqui hoje. Impeachment já".

Na Capital, a previsão é de que uma caminhada pelas ruas do Centro se inicie a partir das 9 horas com encerramento previsto para a Praça do Ferreira entre às 10 horas e o meio-dia. A coordenação da Campanha Fora Bolsonaro, constituída pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, espera realizar mais de 300 atos contra o governo em todos os estados do Brasil, no Distrito Federal e em outros 18 países.

No Ceará, pelo menos cinco municípios já haviam confirmado as manifestações neste sábado, sendo eles: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Russas e Viçosa do Ceará. Os atos contra Bolsonaro foram iniciados ainda em maio deste ano e se repetiram em junho, julho, agosto, setembro e outubro.



Agenda do ato em Fortaleza:

8h - concentração

9h - saída da praça da bandeira

10h30 - chegada na praça do Ferreira

10h30/11h30 - ato de encerramento



Com informações do repórter Carlos Mazza

Tags