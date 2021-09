Tasso fora da política, o rumo da 3ª via e o que esperar dos atos de 2 de outubro

O senador Tasso Jereissati (PSDB) não concorrerá nas prévias do PSDB para presidente da República e, como já havia dito que não concorrerá mais ao Senado, caminha para se despedir da política. Na disputa tucana, ele declarou apoio ao governador gaúcho Eduardo Leite para ser candidato a presidente.

Ouça o podcast:

O que representa a possível aposentadoria política de Tasso? Qual o peso do PSDB no processo eleitoral? Qual o rumo da chamada terceira via eleitoral? E o que esperar dos novos protestos que a oposição a Jair Bolsonaro planeja para o dia 2 de outubro? Esses são os temas do episódio #153 do Jogo Pollítico.

Estão no Jogo Político os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista de Política; Carlos Mazza, repórter de Política e colunista; e Érico Firmo, editor de Cotidiano e colunista de Política.

O Jogo Político está semanalmente na Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public.

