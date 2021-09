Tasso e Eduardo Leite se reúnem com FHC nesta quarta para discutir 2022

O objetivo é conquistar apoio do ex-presidente tucano ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB em novembro

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o senador Tasso Jereissati realizam nesta quarta-feira, 29, um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A reunião ocorre um dia após Tasso oficializar seu apoio à candidatura de Leite nas prévias do PSDB, agendadas para 21 de novembro, que devem definir qual nome do partido deve disputar a Presidência da República em 2022.

Sobre o assunto Tasso oficializa apoio a Eduardo Leite: "representa o PSDB legítimo e histórico"

Presidente do PSDB-CE afirma que Tasso deve "fortalecer" Leite na disputa das prévias tucanas

“Eu tenho certeza que o ex-presidente, no mínimo, está torcendo pela nossa caminhada”, disse Jereissati durante encontro com tucanos nesta terça-feira, 28, em menção ao seu apoio ao governador gaúcho.

Nesta terça, Tasso disse que Leite reúne as condições para liderar o partido na corrida presidencial. Ele defende que os dois detêm apoio de 80% das executivas estaduais do PSDB. “Eduardo representa o futuro do partido”, disse o senador cearense.

Por videoconferência, o senador José Aníbal (PSDB-SP) — que se recupera da Covid — também declarou apoio ao governador do Rio Grande do Sul. Indo além, Tasso agora deve buscar o apoio de FHC, cabo eleitoral indispensável dentro do partido em SP.

