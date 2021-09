Girão sai em defesa de Alexandre Garcia: "Foi demitido por dizer o que pensa"

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) usou as redes sociais neste sábado para sair em defesa do jornalista Alexandre Garcia, demitido da emissora CNN, nesta sexta-feira, 24. O apresentador do programa “Novo Dia” foi desmentido ao vivo após defender o tratamento precoce contra a Covid-19 através de medicamentos sem eficácia comprovada. Em nota, a emissora associou a demissão aos comentários de Garcia.

Em publicação, Girão disse que a liberdade de opinião já é perseguida nos tribunais, porém, "quando vem da imprensa", o fato serve como um "alerta vermelho". O parlamentar desejou ainda solidariedade ao apresentador e disse que o jornalista foi "desrespeitado por dizer o que pensa".



Livre opinião perseguida nos tribunais, mas qdo vem da imprensa é alerta vermelho. Alexandre Garcia-q chegou a ser desrespeitado na CPI-foi demitido por dizer o q pensa. Ironicamente, seu quadro na TV falava em LIBERDADE.O jogo é bruto mas o bem triunfa. Solidariedade ao jornalista

Durante sua participação no quadro “Liberdade de Opinião”, parte do “Novo Dia” de hoje, Garcia falava sobre as denúncias contra a Prevent Senior e declarou que os “remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas”. A empresa é alvo de investigações por supostamente pressionar seus médicos a tratarem pacientes com substância como a hidroxicloroquina.

Alvo da CPI da Covid, o plano de saúde Prevent Senior teria manipulado um estudo sobre a eficácia da hidroxicloroquina associada à azitromicina no tratamento contra a Covid-19. Um dossiê enviado por ex-médicos da empresa afirmam que a operadora teria ocultado mortes de pacientes na divulgação da pesquisa. A investigação também apura uma suspeita onde a empresa mudava ficha de pacientes para retirar registro de Covid.

Após a participação de Alexandre no quadro, a apresentadora Elisa Veeck desmentiu sua fala, reforçando que sua opinião enquanto comentarista não reflete a posição da CNN.

Em seu quadro na CNN, Garcia já acumula falas polêmicas. No último dia 19, ele também chegou a ser desmentido ao argumentar que adolescentes “não precisariam tomar a vacina [contra a Covid-19], segundo as estatísticas”. “A estatística mostra que parece que o vírus não se dá bem com jovem, com crianças principalmente”, declarou.

Em maio, no mesmo quadro, Garcia defendeu o “direito” do presidente Jair Bolsonaro assinar um decreto que proíba governadores e prefeitos de decretarem restrições contra a pandemia. O jornalista argumentou que a edição de decretos por presidentes “está na Constituição”.

