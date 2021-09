Em nova pesquisa Ipec, Ciro se mantém estacionado em 7% das intenções de voto

A nova pesquisa do Ipec, divulgada nesta quarta-feira, 22, mostra que Ciro Gomes (PDT) se mantém em terceiro lugar na corrida para a Presidência da República em 2022, em ambos os cenários analisados pelo Instituto. No levantamento anterior, feito em junho, o político cearense também aparecia na terceira posição, com 7%, mesma porcentagem da pesquisa atual.

No levantamento lançado ontem, o instituto considerou, primeiramente, um cenário com cinco candidatos no 1º turno: Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Doria e Luiz Henrique Mandetta. Nesta análise, em que Lula mantém o primeiro lugar (49%) e Bolsonaro aparece atrás (23%), Ciro obteve 7% das intenções de voto e, com a margem de erro, tem de 5% a 9%. O pedetista ainda aparece tecnicamente empatado com Doria e Mandetta, dentro da margem de erro.

Veja os números:

Lula (PT): 49%, com margem de erro: 47% a 51%

Jair Bolsonaro (sem partido): 23%, com margem de erro: 21% a 25%

Ciro Gomes (PDT): 7%, com margem de erro: 5% a 9%.

João Doria (PSDB): 5%, com margem de erro: 3% a 7%.

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%, com margem de erro: 1% a 5%.

Nulo ou branco: 10%

Não sabem ou não responderam: 3%

No segundo cenário, onde o Ipec considerou um 1º turno com 10 candidatos, Ciro Gomes vai para 6% das intenções de voto, permanecendo estável em terceiro lugar. Os nomes considerados pelos Ipec, além de Ciro, foram: Lula, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, José Luiz Datena, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco (presidente do Senado Federal), Alessandro Vieira (senador pelo Cidadania) e Simone Tebet (senadora pelo MDB).

Veja a pesquisa:

Lula: 45%

Jair Bolsonaro: 22%

Ciro Gomes: 6%

Sérgio Moro: 5%

Datena: 3%

João Doria: 2%

Mandetta: 1%

Alessandro Vieira: 0%

Simone Tebet: 0%

Brancos e nulos: 9%

Não sabem ou não responderam: 5%

A pesquisa do Ipec foi feita entre 16 e 20 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. O Ipec foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento.

