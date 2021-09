Sergio Moro retorna ao Brasil nesta quinta para discutir candidatura a presidente

Sergio Moro desembarca nesta quinta no Brasil para discutir possível candidatura nas eleições de 2022. O ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro deve visitar a mãe, em Maringá, a filha, em Curitiba, e os deputados, senadores e dirigentes do Podemos, em Brasília. A informação é da coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles,

A visita terá como objetivo discutir sua viabilidade para disputar o Planalto no ano que vem, já que o partido segue insistindo em sua candidatura. Dividido, Moro aproveita a vida em Washington, nos EUA, porém, segue com vontade de colocar em prática os planos interrompidos após sair do governo federal.

O ex-ministro saiu do Ministério da Justiça em abril do ano passado. A decisão aconteceu após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ter sido publicada no Diário Oficial da União. Na ocasião, ele acusou o presidente da República, hoje seu adversário político, de tentar interferir nas instâncias da PF.

