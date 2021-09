Quem é Anthony Wong, médico que morreu e teve diagnóstico de Covid ocultado

Wong se tornou conhecido nas redes sociais bolsonaristas durante a pandemia em razão da defesa do tratamento precoce e do isolamento vertical. Junto da oncologista Nise Yamaguchi e do virologista Paolo Zanotto, o médico formava um trio para difundir as práticas

O pediatra, toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Anthony Wong, de 73 anos, morreu no dia 15 de janeiro deste ano, em São Paulo. Na época, a nota divulgada pela família informava que ele foi hospitalizado com queda de pressão e mal-estar, e teve diagnóstico de úlcera gástrica e hemorragia digestiva, vindo a falecer após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Todavia, uma reportagem da revista Piauí aponta que o médico foi diagnosticado com covid-19 e que a morte foi decorrente de complicações causadas pela doença. Segundo a publicação, a equipe do hospital Sancta Maggiore, da rede Prevent Senior, onde Wong estava internado, teria omitido essa informação do atestado de óbito do médico, que defendia o tratamento precoce e o uso do “kit Covid”.

Atualmente, a rede Prevent Senior está agora sob investigação da CPI da Covid no Senado, sob suspeita de cometer uma série de irregularidades, incluindo denúncias de seus colaboradores, que relatam pressão para recomendar medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da covid-19.

Segundo a Piauí, quando deu entrada no Sancta Maggiore, Anthony Wong contou que estava com sintomas de Covid-19 havia oito dias. O diagnóstico foi confirmado em um exame de PCR feito no hospital. Essa foi a segunda vez que o médico contraiu a doença. Da primeira, no início da pandemia, em abril de 2020, permaneceu sem sintomas, conforme afirmava.

Wong se tornou conhecido nas redes sociais bolsonaristas durante a pandemia em razão da defesa do tratamento precoce e outros temas que conectaram médicos como a oncologista Nise Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, investigados pela CPI no âmbito da formação do suposto gabinete paralelo. Nise, Wong e Zanotto formaram um trio para difundir a narrativa alternativa ao que recomendam as autoridades em saúde.

Em outubro de 2020, numa audiência online promovida pela Câmara dos Deputados com médicos que criticavam o isolamento social e promoviam o tratamento precoce contra a Covid, Wong deu algumas de suas últimas declarações públicas. Na ocasião, ele defendeu a chamada “intervenção vertical”, que consiste em um isolamento seletivo, apenas de idosos e gestantes. Ele também fez previsões erradas sobre a possibilidade de uma segunda onda, e afirmou que, se houvesse, chegaria apenas em maio deste ano, tendo sido registrada em fevereiro.

A Piauí teve acesso ao conteúdo do prontuário médico, que detalha todo o tratamento; e ao atestado de óbito, onde não há qualquer menção à morte por Covid. Segundo os documentos, quando foi internado, Wong autorizou ser medicado com o “kit covid” da Prevent Senior, composto de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina.

O tratamento precoce durou quatro dias, mas não evoluiu bem. Outros medicamentos, também sem comprovação de eficácia, foram administrados. Sem que a medicação ajudasse, o médico foi intubado no dia 21 de janeiro, quatro dias após dar entrada no hospital. Segundo o prontuário, a médica responsável era Nise Yamaguchi.

Após uma série de complicações, incluindo insuficiência renal e pneumonia bactéria, o médico veio a falecer no dia 15 de janeiro.

