Em áudio, diretor da Prevent ameaça médico que denunciou uso indevido do "kit Covid; escute

A CPI da Covid exibiu nesta quarta-feira, 22, um áudio de uma conversa entre o diretor-executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, e o ex-funcionário da empresa, o médico Walter Correa de Souza Melo, que denunciou a instituição de testar medicamentos do chamado "kit Covid" em pacientes. Na gravação, o gestor pede que o profissional da saúde "volte atrás" e não entregue dados do estudo da Prevent com jornalistas.

O caso foi divulgado pela GloboNews. Na ligação, o diretor da empresa diz que o médico está expondo sua família e "colocando sua vida" e "tudo que construiu" em xeque. Procurado, Batista Júnior, nega ter feito ameaças e acusa Walter de ter cometido infrações à ética médica.

"Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Você colocou a sua vida, tudo que você construiu até hoje, em xeque" diz Batista Júnior ao médico.

Confira:

Walter diz ter sido obrigado a trabalhar em um plantão em outubro de 2020, mesmo após enviar um teste comprovando que estava com Covid-19. Diz também que havia pressão na Prevent Senior para que ele receitasse o "kit Covid", com medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença, aos pacientes.

Em nota, a Prevent Senior diz que "o médico Walter Correa de Souza jamais foi ameaçado pelo Dr. Pedro Batista Júnior". "Pelo contrário, ele foi alertado que, após invadir e divulgar o prontuário de um paciente, seria levado à investigação pelo Conselho Regional de Medicina, o que, de fato, aconteceu, por infração à ética e à legislação. Pedro e Walter eram amigos e sócios. Por isso, Pedro alertou que a conduta ilegal de Walter exporia ele a um risco de punição no CRM."

Durante a ligação, Pedro nega que estivesse ameaçando Walter e diz reiteradas vezes que o médico está se "expondo" ao dar entrevista. Diz a ele que "é muito triste isso para sua vida", "você vai sujar seu nome", "você só esqueceu que você não é limpo", entre outras coisas.

Nesta quarta, a CPI da Covid realiza a oitiva do diretor-executivo da operadora. O objetivo é investigar a empresa sobre uma possível pressão para que os médicos conveniados à operadora prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid-19, sem eficácia e segurança comprovadas.

Contudo, Pedro nega que um estudo elaborado pela Prevent Senior sobre o uso de cloroquina por pacientes com Covid-19 tenha sido revisado para corrigir “inconsistências”.

Leia a conversa:

Pedro Batista Júnior: É muito triste isso para a sua vida. Olha o que você fez com a sua família.

Ex-funcionário: Por acaso você está me ameaçando?

Pedro Batista Júnior: Você se expôs de uma maneira que não tem volta, colocou a sua vida, o que você construiu em xeque em rede nacional.

Ex-funcionário: Se eu expus, como você está dizendo, não tem como voltar atrás.

Pedro Batista Júnior: Ainda dá tempo. O cara ainda está escrevendo a matéria.

Ex-funcionário: Eu posso voltar atrás com o quê?

Pedro Batista Júnior: Você pode falar assim: 'Olha, eu tava passando por um mau momento e não quero que vá ao ar'. Não é uma ameaça, isso é conselho de quem ficou com você nos últimos 7, 8 anos.

Ex-funcionário: O do doutor [Anthony] Wong foi manipulado não?

Pedro Batista Júnior: Não foi de covid.

Ex-funcionário: O que está no prontuário dele então?

Pedro Batista Júnior: Entrou por sangramento gástrico, você sabe disso.

