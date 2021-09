Promotora do Distrito Federal faz postages nazistas nas redes sociais

A promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco publicou sete imagens de cartazes nazistas e mensagens de apoio a Adolf Hitler nas redes sociais. As publicações foram feitas na página pessoal da servidora pública do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no dia 17 de setembro de 2016, sendo divulgadas pelo site Congresso em Foco na manhã dessa terça-feira, 21.

De acordo com o portal do Extra, na manhã de ontem, as publicações ainda estavam disponíveis na rede social da promotora, mas o acesso ao perfil foi restringido logo em seguida. Autodeclarada integrante da "milícia das mídias sociais" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Marya também já postou na rede social um "crachá" de bolsonarista, além de exibir fotos ao lado do escritor Olavo de Carvalho. Sobre o assunto Documentário mostra articulação entre Feliciano e Bolsonaro para conquista do voto evangélico em 2018

As postagens de 2016 de cunho nazista continham imagens que faziam exaltações ao Führer (líder, em português), além de imagens da suástica. Em uma das publicações, há a mensagem “Kämpft für führer und volk” (lute pelo líder e pelas pessoas, em tradução livre), enquanto outra conclama os trabalhadores a serem soldados de Hitler.



No Brasil, apologia ao nazismo é considerada crime e está enquadrada na Lei nº 7.716/89, chamada lei do racismo. As punições podem levar à multa e à prisão.

