Bolsonaro aparece com 6 dedos em post de resumo de participação na Assembleia da ONU

Montagem com a foto do presidente utiliza filtros que o fazem parecer ter um dedo a mais, situação que gerou uma série de comentários e piadas na Internet

Uma publicação que serviria para celebrar a participação do presidente Jair Bolsonaro no encontro das Nações Unidas acabou virando motivo de piada na Internet. Isso porque a montagem acabou deixando o mandatário com seis dedos em uma mão só. A foto rendeu uma enxurrada de comentários e compartilhamentos, além de comparações com o ex-presidente Lula, que perdeu um mindinho da mão esquerda na época em que trabalhava em uma metalúrgica.

Na imagem, Bolsonaro aparece sério, com a mão ao peito, ao lado de pontos do discurso dele na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O post repete informações enganosas, como a afirmação de que o país é o que mais preserva o meio ambiente e de que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo com produtos agrícolas.

Seguindo o critério de cobertura florestal, estabelecido pela ONU e Banco Mundial, o país aumentou em quase 100% o desmatamento anual em 2021, em comparação com 2018, antes do início do atual governo.

Já a informação de que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo é distorcida, segundo checagem do UOL Confere. A agricultura brasileira é 10% da produção mundial de trigo, soja, milho, arroz e cevada, o que poderia alimentar até 10% da população mundial (800 milhões), incluindo brasileiros. Mas seria necessário levar em conta fatores como desperdício na cadeia produtiva ou uso dos produtos para outros fins que não o consumo humano.

Confira algumas das reações à publicação:

O que é mais falso: o resumo de Bolsonaro da ONU ou os seis dedos na mão dele? pic.twitter.com/uNzRN0LwtZ — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) September 22, 2021

Que Bolsonaro, politicamente, seja um pterodáctilo, isso é claro.

- agora, somos informados que ele, na verdade, é um POLIDÁCTILO.

- montagem que exalta seu discurso na ONU mostra o presidente com SEIS DEDOS.

- ele retuitou.

- mensagem subliminar? Lula tem 9 dedos; eu tenho 11. pic.twitter.com/dceZ7UzLYO — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) September 22, 2021

Bolsonaro com SEIS DEDOS?



Agora a fake news foi longe demais, Bolsonaro pic.twitter.com/cNXDQZQwTQ — Alexandre Padilha (@padilhando) September 22, 2021

Bolsonaro é o anti-Lula raiz.



Aposto que você nunca tinha reparado que ele tinha seis dedos.



Fonte: equipe desse lixo. pic.twitter.com/tG0WQ7EyWm — Jota (@sigaonegro) September 22, 2021

