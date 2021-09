Após discurso na ONU, Bolsonaro desmarca entrevista e pode antecipar retorno ao Brasil

Na tarde desta segunda, o presidente não tem eventos oficiais e há a expectativa de que antecipe a volta ao Brasil, marcada inicialmente para as 21h (22h pelo horário de Brasília).

Após o discurso na Assembleia-Geral da ONU em que defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19 e criticou as medidas de isolamento social decretadas por prefeitos e governadores, o presidente Jair Bolsonaro desmarcou em cima da hora uma entrevista que daria à ONU News, nesta terça-feira, 21, em Nova Iorque.

Segundo a Folha de S. Paulo, Bolsonaro deixou o prédio da sede da ONU pouco após o seu pronunciamento e não compareceu à entrevista marcada com a equipe do site das Nações Unidas. Na tarde desta terça, o presidente não tem eventos oficiais e há a expectativa de que antecipe a volta ao Brasil, marcada inicialmente para as 21h (22h pelo horário de Brasília).

Em seu pronunciamento, que também grande repercutiu na imprensa internacional, o presidente afirmou que o Brasil oferecerá asilo para “cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos", mas não citou os mulçumanos, ampla maioria no país acometido pela crise após o grupo extremista Talibã retomar o poder. Pouco antes, o presidente havia defendido a "liberdade de culto".

Além de reafirmar o tratamento precoce, em 12 minutos de discurso na Assembleia-Geral da ONU, Bolsonaro ainda atacou a imprensa, mentiu sobre a preservação ambiental, negou casos de corrupção e defendeu indiretamente o marco temporal.

