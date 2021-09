"Pesquisa é retrato do momento, a vida é filme", diz Ciro após Datafolha

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que está em Fortaleza nesta sexta-feira, 17, comentou os resultados por ele obtidos na última pesquisa DataFolha, divulgada nesta sexta-feira, onde apareceu em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto; Ciro segue atrás do ex-presidente Lula (44%) e do atual mandatário Jair Bolsonaro (26%). “Pesquisa é retrato do momento, a vida é filme”, afirmou, durante coletiva em um hotel na Capital.

“Estou feliz, satisfeito, e meu planejamento está acima daquilo que eu imaginava que pudesse alcançar”, reforçou Ciro ao ser questionado sobre o levantamento que não mostra mudanças expressivas em relação aos anteriores. Ciro disse ainda que tem dialogado com vários partidos, do centro à esquerda, na tentativa de viabilizar seu projeto de governo.

“O projeto que eu defendo precisa de um amplo arco de forças. A esquerda que eu sonho é PSB, PDT, PV, Rede e Cidadania agora. Meu plano e diálogo é com eles. Mais à direita e ao centro estão o DEM e o PSD. É com eles que estou conversando bastante amiúde", concluiu o pedetista.



Sobre o cenário político no Ceará e a disputa eleitoral de 2022, Gomes pontuou que o governador Camilo Santana (PT) será o responsável por conduzir o processo de escolha do candidato à sucessão. O ex-ministro pregou ainda o apoio “incondicional” ao petista em eventual disputa pelo Senado e disse que uma aliança entre PDT e PT no Ceará é um cenário "desejável".

Com informações do repórter Filipe Pereira.

