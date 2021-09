Datafolha: 57% não confiam nas declarações de Bolsonaro

Índice de desconfiança frente às declarações do governante atinge recorde dentro do próprio mandato, indica o levantamento

Segundo levantamento do Datafolha, mais da metade da população não acredita totalmente nas declarações proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com a pesquisa, 57% dos entrevistados dizem não confiar no que o mandatário diz, contra 15% que afirmam confiar sempre e outros 28% que, às vezes, confiam.



O instituto entrevistou presencialmente 3.667 pessoas em todo o País, entre os dias 13 e 15 deste mês. A margem de erro para a pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de desconfiança contra declarações do chefe do Executivo representa um recorde no próprio mandato. Na pesquisa de julho, a taxa estava em 55%, mas a metade dos entrevistados já havia demonstrado descrença nas falas do presidente desde maio deste ano.



Sobre o assunto "Pesquisa é retrato do momento, a vida é filme", diz Ciro após Datafolha

Bolsonaro perde para Lula, Ciro e Doria no 2º turno, aponta Datafolha

Mulheres e nordestinos confiam ainda menos no que é dito pelo presidente, indica o Datafolha. Entre os gêneros, o índice de desconfiança é de 52% para homens e de 61% entre pessoas do gênero feminino. No Nordeste, 66% disseram também não acreditar nas falas de Bolsonaro.



Contudo, a taxa negativa cai entre entrevistados com renda mais alta. Para aqueles com renda familiar de cinco a dez salários mínimos, o índice de suspeição cai para 48%. Enquanto isso, 26% das pessoas com renda superior a dez salários confiam nas declarações de Bolsonaro.



A pesquisa fez um recorte para eleitores que afirmam votar pela reeleição do presidente em 2022, e a taxa de confiança entre esses atinge 50% ou mais, a depender do cenário eleitoral.



Outro segmento pesquisado foi o daqueles que, além de desconfiar da veracidade das informações proferidas pelo chefe do Executivo, ainda vê chances de um golpe de Estado protagonizado por ele. Dentro desse grupo, o percentual de desconfiança chega a 85%.



O levantamento feito nesta semana ainda demonstrou que 53% dos entrevistados consideram o atual governo ruim ou péssimo, contra 22% que o avaliam como ótimo ou bom.

Tags