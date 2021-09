Após desgaste, Sarto recua e inclui métodos contraceptivos em lei que cria campanha contra o aborto

O ex-prefeito do município de Palhano, na microrregião do Jaguaribe, Francisco Nilson Freitas, foi condenado, em primeira instância, por improbidade administrativa. A decisão é da 2ª Vara Cível da Comarca de Russas e foi divulgada na segunda-feira (6). A pena para o político inclui a suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, pagamento de multa e ainda uma indenização de R$ 20 mil por danos morais coletivos.

O ex-prefeito Francisco Nilson responde por atrasar o pagamento do salário de diversos servidores públicos municipais, entre os anos de 2012 e 2013. De acordo com a sentença, o Ministério Público atribui os atrasos a má gestão do político, bem como por aumentos de gastos com pessoal, manutenção de cargos comissionados inconstitucionais e gastos com festividades.

Na ação, o ex-prefeito alega que os atrasos dos salários foram ocasionados pela crise na arrecadação e queda nas receitas municipais, decorrente da redução de repasses pelos governos federal e estadual, referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Fundeb, no ano de 2012. No entanto, a decisão judicial constatou que a diferença de arrecadação municipal no período dos atrasos não foi significativa, e que Freitas, inclusive, chegou a aumentar as contratações enquanto devia os salários dos servidores.

Na contestação, Francisco Nilson atribuiu a culpa pelos atos praticados ao secretário municipal de Planejamento e Gestão de Finanças. A decisão judicial, porém, reforçou que secretários municipais se submetem hierarquicamente aos prefeitos, e que os gastos do município são de responsabilidade do prefeito, uma vez que são os chefes do executivo que elaboram o Orçamento Anual.

Penas

De acordo com a sentença proferida pelo juiz Abraão Tiago Costa e Melo, o ex-prefeito teve seus direitos políticos suspensos por um período de três anos e deve pagar multa no valor de dez remunerações suas à época. Além disso, o político está proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de três anos.

Francisco Nilson também foi condenado, na sentença, por danos morais coletivos e deve pagar uma valor de R$ 20 mil de indenização em caráter de reparação extrapatrimonial. De acordo com a decisão, o atraso dos salários dos diversos servidores, alguns deles, por vários meses, ocasionou sofrimento na coletividade atingida pelos atos de improbidade do ex-prefeito.

A sentença ocorre com o trânsito em julgado, isto é, quando não se pode recorrer de uma decisão. Francisco Nilson foi prefeito de Palhano entre os anos de 2012 e 2016.

Tags